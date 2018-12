TP HCM được lập Ban quản lý an toàn thực phẩm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra gian hàng thực phẩm ở một siêu thị ở quận 11, TP HCM. Ảnh: VGP

Văn phòng Chính phủ cho hay Thủ tướng vừa quyết định thí điểm thành lập Ban quản lý an toàn thực phẩm TP HCM trong 3 năm tới. Đây là cơ quan thuộc UBND TP HCM, có nhiệm vụ giúp thành phố thực thi pháp luật về an toàn, vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

Ban quản lý có tư cách pháp nhân, được tổ chức với một trưởng ban, không quá 3 phó ban cùng nhiều phòng chức năng khác.

Trước đó, Sở Nội vụ TP HCM có tờ trình Chính phủ xin thành lập Ban quản lý an toàn thực phẩm nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn; khắc phục các bất cập, tồn tại, rào cản trong hoạt động phối hợp liên ngành...

Ban được lập trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế và một số bộ phận trực thuộc các phòng, Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương.

Theo thống kê, nếu tính cả người dân vãng lai, hiện TP HCM có trên 10 triệu người. Mỗi năm, thành phố tiêu thụ khoảng 287.000 tấn thịt, hơn một tỷ quả trứng, khoảng một triệu tấn rau và 170.000 tấn thủy sản. Nông sản do thành phố tự sản xuất chỉ đáp ứng 15-20% nhu cầu, còn lại phải nhập từ nhiều nguồn và phần lớn chưa kiểm soát được nguồn gốc.

Hiện, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn TP HCM do nhiều cơ quan đảm nhận như Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và UBND các quận, huyện. Việc này được cho là thiếu nhất quán và chồng chéo nên lập Ban quản lý an toàn thực phẩm là cần thiết và cấp bách.

Xuân Hoa