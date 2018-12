TP HCM có thể di dời hơn 4.100 người tránh bão Usagi

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) nhận định, hôm nay bão theo hướng tây tây nam, tốc độ 10-15 km mỗi giờ và có thể mạnh thêm. 10h thứ bảy 24/11, tâm bão cách Phan Rang (Ninh Thuận) khoảng 130 km, cách đảo Phú Quý khoảng 70 km. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (75-100 km/h), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 220 km tính từ tâm bão. Khả năng cao cơn bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Miền Đông, trong đó có TP HCM. Khoảng đêm 24 và ngày 25/11 sẽ áp sát bờ gây ảnh hưởng đến Sài Gòn với sức gió từ cấp 6 đến cấp 8. Nam Bộ hiếm khi có bão, song nếu bão vào lại gây thiệt hại rất nghiêm trọng do người dân không có kinh nghiệm phòng chống như ở miền Trung, Bắc. Lịch sử ghi nhận cơn bão năm Thìn (ngày 1/5/1904) đổ bộ vào Gò Công và các vùng duyên hải Nam Bộ, đi qua Mỹ Tho, Tân An (tỉnh Tiền Giang và Long An ngày nay). Bão quật đổ chuyến xe lửa Sài Gòn - Mỹ Tho, là tuyến xe lửa đầu tiên của Việt Nam; hàng nghìn thuyền bè bị đắm; nước dâng cao 3,5-4 m, cuốn trôi nhiều làng ven biển; mưa to kết hợp với triều cường làm nước dâng, gây lũ ở miền Đông Nam Bộ, gây chết khoảng 5.000 người. Bão số 5 - Linda (ngày 2/11/1997) quét qua vùng ven biển Nam Bộ và đổ bộ vào Cà Mau - Kiên Giang lúc 19h với sức gió mạnh cấp 9-10, làm gần 3.000 người chết và mất tích, hàng chục nghìn tàu thuyền bị đắm. Theo trung tâm tư liệu khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên - Môi trường), đã có 71 cơn bão cấp 10 trở lên đổ bộ vào Việt Nam trong 50 năm qua.