Tổng thống Obama rời Hà Nội

13h15

Sau bài nói chuyện khoảng 30 phút tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, lúc 12h40 đoàn xe khoảng 40 chiếc chở Tổng thống Mỹ và đoàn tùy tùng hướng về sân bay Nội Bài. Trời Hà Nội mưa nặng hạt do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiều bạn trẻ đứng bên đường tiễn Tổng thống.

Bạn trẻ đứng đợi ở ngã tư Lê Đức Dục - Phạm Hùng. Ảnh: Ngọc Thành.

Tại sân bay Nội Bài, hai chuyên cơ Air Force One sẵn sàng đưa Tổng thống Mỹ rời Hà Nội vào TP HCM. ​Chuyên cơ Air Force One vẫn được ưu tiên đường băng trong 10 phút, nhiều hơn 5 phút so với quy định áp dụng với chuyên cơ. Tất cả máy bay thương mại chuẩn bị hạ cánh đều được hướng dẫn bay chờ trong thời gian này.