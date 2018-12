Tổng thống Mỹ rời Hà Nội muộn hơn lịch trình

Chuyên cơ chuẩn bị chở Tổng thống Mỹ đi TP HCM. Ảnh: Bá Đô.

Một nguồn tin giấu tên cho biết, theo lịch trình mới Tổng thống Obama sẽ khởi hành muộn hơn dự kiến tại sân bay Nội Bài khoảng một tiếng, lúc 13h55. Trước đó, theo lịch trình ông Obama sẽ rời Hà Nội lúc 13h.

Sau khi chuyên cơ của Tổng thống Mỹ cất cánh, chuyên cơ chở Ngoại trưởng John Kerry đi TP HCM cũng xuất phát sau đó 10 phút, lúc 14h05.

Từ trưa 24/5, công tác kiểm soát an ninh tại sân bay Nội Bài trước khi đón đoàn xe của Tổng thống Mỹ đã được siết chặt. Nhà chức trách huy động toàn bộ lực lượng an ninh sân bay phối hợp với công an huyện Sóc Sơn ứng trực.

Chó nghiệp vụ kiểm tra an ninh ở khu vực cổng. Ảnh: Bá Đô.

Chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Mỹ vẫn được ưu tiên đường băng trong 10 phút, nhiều hơn 5 phút so với quy định áp dụng với chuyên cơ. Tất cả máy bay thương mại chuẩn bị hạ cánh đều được hướng dẫn bay chờ trong thời gian này.

Đài kiểm soát không lưu sân bay Nội Bài cũng có sự xuất hiện của an ninh Mỹ. Một số người Mỹ được ngồi giám sát, theo dõi hoạt động của các cán bộ không lưu Việt Nam song không can thiệp vào việc quản lý, điều hành bay.

Dọc tuyến đường từ Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng và quốc lộ 2 dẫn lên sân bay Nội Bài, lực lượng an ninh đã có mặt tại các nút giao, dùng hàng rào sắt để chuẩn bị chặn các xe qua lại.

Khu VIP, nơi chuẩn bị đón đoàn Tổng thống Mỹ, lực lượng an ninh thắt chặt từ ngoài cổng vào. Có ít nhất 2 nhân viên an ninh của Mỹ đứng ở cổng, kiểm tra bất cứ người và phương tiện vào trong khu Vip. Đội duyệt danh dự cũng đã tập trung tại khu VIP, chuẩn bị cho lễ tiễn Tổng thống.

Đội danh dự chuẩn bị làm lễ tiễn Tổng thống Mỹ vào TP HCM. Ảnh: Bá Đô.

Theo lịch trình, sau khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, Tổng thống Mỹ sẽ tới thăm chùa Ngọc Hoàng, có buổi gặp gỡ doanh nghiệp trẻ và cộng đồng doanh nghiệp ở Dreamplex.

Sáng 25/5, Tổng thống Obama dự cuộc trao đổi với các bạn trẻ YSEALI ở GEM Center. Sau đó, Tổng thống Barack Obama sẽ rời TP HCM và đi Nhật dự Hội nghị Thượng đỉnh G7.

Đoàn Loan - Bá Đô