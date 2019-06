Tìm thấy thi thể 2 bà cháu bị lật thuyền ở Hải Phòng

Sau 18 giờ tìm kiếm, nhà chức trách Hải Dương và Hải Phòng tìm thấy thi thể 2 bà cháu gặp nạn trên sông Luộc.

Lực lượng tìm kiếm thi thể bà Thúy cùng cháu gái 7 tuổi tại khu vực cống An Thổ, trên nhánh sông Luộc. Ảnh: BHD

Tối 24/6, ông Nguyễn Ngọc Sẫm - Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết, 15h chiều nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Trần Thị Thúy (62 tuổi ở xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và cháu gái (7 tuổi) tại khúc sông Cửu Yên (nhánh sông Luộc nối với sông Bắc Hưng Hải), thuộc địa bàn xã Tiên Động (Tứ Kỳ).

Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân cách cống An Thổ - nơi xảy ra vụ lật thuyền vào đêm qua khoảng một km.

Theo nhà chức trách, đêm 23/6 có mưa giông, nước sông Luộc dâng cao, Công ty khai thác thủy nông Bắc Hưng Hải (Hải Dương) mở cống để lấy nước vào trong sông Cửu Yên. Nước chảy siết đã cuốn thuyền của vợ chồng ông Hoàng Văn Đặng (62 tuổi) đang neo ở khu vực phía ngoài cửa cống trên sông Luộc trôi vào cống và lật úp.

Ba người trên thuyền gồm ông Đặng cùng vợ là bà Trần Thị Thúy và cháu gái bị rơi xuống nước. Ông Đặng sau một hồi tìm kiếm vợ và cháu gái không được đã bơi vào bờ nhờ sự giúp đỡ của chính quyền.

Chính quyền xã Hà Thanh và công an huyện Tứ Kỳ tổ chức tìm kiếm thâu đêm nhưng không vớt được thi thể nạn nhân. Đầu giờ chiều nay, công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) cử lực lượng sang phối hợp cùng công an huyện Tứ Kỳ tiếp tục kiếm tìm.

Cuối giờ chiều 24/6, nhà chức trách đã bàn giao thi thể 2 bà cháu cho gia đình đưa về quê làm lễ an táng.

Nhà chức trách cho hay, vợ chồng ông Đặng làm nghề chài lưới đánh cá nhiều năm trên sông Luộc, sinh hạ được 4 người con; cháu gái gặp nạn cùng ông bà là con duy nhất của cô con gái thứ ba. Cuộc sống khó khăn, các con không có điều kiện nên hàng đêm vợ chồng ông Đặng, bà Thúy vẫn phải bươn chải mưu sinh.