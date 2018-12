Tiêu hủy một tấn me bẩn sắp bán ra chợ đầu mối

Nhân công mình trần, chân mang dép ngồi trên nền bẩn để chế biến me. Ảnh: H.Q

Chiều 10/5, Phòng Y tế quận Thủ Đức phối hợp UBND phường Bình Chiểu tiến hành đưa hơn một tấn me không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ra xe rác, ép thành khối chở về bãi Đa Phước xử lý.

Bốn ngày trước, đoàn liên ngành kiểm tra cơ sở chế biến me trên đường Ngô Chí Quốc do ông Ngô Quang Thuần (57 tuổi) làm chủ. Lúc này, 9 nhân viên cởi trần, chân mang dép đạp lên những bao me nguyên liệu để đóng gói.

Số me vừa sơ chế nằm trên nền ẩm ướt, bẩn thỉu. Ảnh: H.Q

Lực lượng chức năng phát hiện cả trăm bao tải me nguyên liệu và me thành phẩm nằm vương vãi dưới nền nhà lẫn với rác. Nhiều bao me nhão nhoẹt, chảy nước vàng tràn ra sàn nhà hoặc chuyển màu đen, đóng cục.

Chủ cơ sở này cho biết mỗi ngày có hơn một tấn me thành phẩm được chuyển ra sạp ngoài chợ đầu mối Thủ Đức bán cho người tiêu dùng.

Số me bẩn sau đó được mang đi tiêu hủy. Ảnh: H.Q

Đoàn kiểm tra xác định cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm nên đề nghị ngừng kinh doanh. Địa phương chịu trách nhiệm giám sát cơ sở này thực hiện.

Duy Trần