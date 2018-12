Nhà dân bị nhấn chìm, một số công trình thủy lợi hư hỏng; giao thông bị chia cắt, người dân phải tăng bo xe tải mới qua được các khu vực ngập nước. Ngành giáo dục huyện buộc cho hơn 24.000 học sinh các cấp nghỉ học.

Lãnh đạo UBND Bình Định cho hay, trưa 14/12 mức nước ở Sông Kôn, An Lão, Lại Giang và Sông Hà Thanh đã giảm so với hôm trước, ở mức báo động 1; hồ Định Bình đo được lúc 11h với lưu lượng 410 m3/giây, qua tràn 350m3 một giây. "Các hồ chủ động xả lũ để điều tiết nước về hạ lưu buộc phải có lực lượng chuyên trách túc trực, đảm bảo an toàn cho khu vực này", lãnh đạo tỉnh nói.