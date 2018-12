Thủ tướng yêu cầu lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo nghị định Luật An ninh mạng

Đại biểu Quốc hội chia sẻ cân nhắc khi biểu quyết Luật An ninh mạng

Tại cuộc họp báo chiều 3/11, VnExpress đã nêu câu hỏi về việc, dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng yêu cầu doanh nghiệp trong và ngoài nước “phải lưu trữ dữ liệu, đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam", vậy nội dung này có phù hợp với cam kết quốc tế?

Thiếu tướng Lương Tam Quang – Chánh văn phòng Bộ Công an nói, 18 quốc gia trên thế giới đã có văn bản luật quy định các doanh nghiệp nước ngoài phải lưu trữ dữ liệu quan trọng trong phạm vi lãnh thổ quốc gia, như Mỹ, Canada, Trung Quốc.

Ngày 25/5, quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân của liên minh châu Âu cũng chính thức có hiệu lực, cho phép cá nhân kiểm soát dữ liệu của mình khi tham gia các diễn đàn, mạng xã hội. Các công ty phải cam kết không chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ 3; nếu bị phát hiện sẽ bị phạt 20 triệu euro hay 4% doanh số toàn cầu.

Theo ông Quang, quy định trong dự thảo nghị định cũng phù hợp với khả năng của doanh nghiệp, vì hiện Google đặt 70 văn phòng đại diện trên thế giới, còn Facebook đã đặt 80 văn phòng. Ở khu vực Đông Nam Á, Google và Facebook đã mở văn phòng đại diện tại Singapore, Malaysia...

Chánh văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh, quy định trên phù hợp với hệ thống pháp luật trong nước như Luật Quản lý ngoại thương, Luật Thương mại và các văn bản liên quan. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ qua biên giới như Goolge, Facebook đang hoạt động kinh doanh, sinh lợi tại Việt Nam thuộc sự điều chỉnh các văn bản này.

Hiện với dự thảo Luật quản lý thuế (sửa đổi), Bộ Tài chính cũng đề nghị các doanh nghiệp như Google, Facebook phải mở văn phòng đại diện tại Việt Nam.

"Quy định trên không trái cam kết quốc tế gồm các điều ước liên quan WTO, CPTPP, Hiệp định chung về thuế quan và thương mại 1994, Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới sở hữu trí tuệ...", ông Quang nói.

Bổ sung nội dung trả lời của Thiếu tướng Quang, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng đã nhận được ý kiến của một số tổ chức nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao liên quan Luật An ninh mạng và dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành.

Ông Dũng khẳng định lại, Quốc hội đã ban hành Luật An ninh mạng và Bộ Công an đang xây dựng dự thảo nghị định để trình Chính phủ ban hành. “Đây là việc cần thiết, nằm trong tổng thể các vấn đề an ninh quốc gia, trật tự xã hội... Đảm bảo an ninh mạng nhưng vẫn phải đảm bảo môi trường tốt để thu hút đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp”, ông Dũng nói.

Theo lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, việc xây dựng dự thảo nghị định sẽ được "cân nhắc thận trọng". Thủ tướng đã chỉ đạo và Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói sẽ xây dựng nghị định theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đăng tải lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an; mời một số cơ quan, tổ chức liên quan đóng góp ý kiến.

Không để xảy ra sự cố trong khâu ra đề, chấm thi

Trả lời câu hỏi về thời điểm áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, Thứ trưởng Giáo dục Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho hay, Chính phủ kết luận theo hướng thực hiện đúng tinh thần nghị quyết 51 của Quốc hội. Cụ thể, thời gian bắt đầu triển khai đảm bảo tuần tự trong từng cấp học, chậm nhất từ năm học 2020-2021 đối với lớp đầu cấp của cấp tiểu học; từ năm học 2021-2022 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học cơ sở và từ năm học 2022-2023 đối với lớp đầu cấp của cấp trung học phổ thông.

Về định hướng kỳ thi THPT quốc gia 2019, ông Độ nói, Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục khắc phục hạn chế, khuyết điểm của kỳ thi THPT năm học vừa qua.

Bộ đã trình phương án lên Chính phủ theo tinh thần kỳ thi năm 2019 giảm áp lực với thí sinh nhưng đảm bảo độ tin cậy, đánh giá đúng chất lượng.

Kỳ thi THPT quốc gia sẽ làm căn cứ xét tốt nghiệp của thí sinh và đánh giá năng lực của học sinh sau 12 năm phổ thông. Kết quả này cũng là cơ sở xét tuyển đại học, tuy nhiên sẽ trên tinh thần tự chủ, do các trường quyết định.

Ông Độ nói vừa qua, trước Quốc hội, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nêu ba nhóm giải pháp cho kỳ thi THPT 2019, gồm: Ra đề phù hợp, phân hoá học sinh, đánh giá đúng năng lực; chuẩn hoá ngân hàng đề thi và xây dựng phần mềm tốt hơn; lập hàng rào kỹ thuật trong coi thi, chấm thi, giáo viên giữa các tỉnh chấm chéo.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin thêm, các vấn đề về đổi mới kỳ thi THPT, ra đề thi... thuộc trách nhiệm của Bộ trưởng Giáo dục, vì vậy Bộ phải thực hiện đúng nghị quyết Trung ương cũng như quy định pháp luật.

Thủ tướng đề nghị thực hiện tốt chủ trương của Trung ương, Quốc hội, khắc phục tốt các tồn tại, bất cập, không để bất ngờ, khó khăn cho việc ôn thi của học sinh; không để xảy ra sự cố trong các khâu ra đề, chấm thi, vi phạm quy chế thi...

Liên quan đến đề xuất của TP HCM về việc miễn học phí cho học sinh THCS, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói, Thủ tướng đánh giá đề xuất của thành phố thể hiện sự quan tâm đến công tác giáo dục. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục đang sửa Luật Giáo dục trong đó có điều liên quan đến học phí, do vậy Thủ tướng đề nghị TP HCM lùi lại đến khi có Luật Giáo dục (sửa đổi) sẽ thực hiện theo.

Bộ Công an công bố dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng để lấy ý kiến đóng góp từ ngày 2/11 đến 2/12; nếu được thông qua sẽ có hiệu lực từ 1/1/2019. Xem toàn văn dự thảo tại đây.

