Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ đoàn thanh tra xây dựng bị nghi 'vòi tiền'

Ngày 14/6, về vụ Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản, tạm giữ vì nghi "vòi tiền" trong quá trình làm việc tại huyện Vĩnh Tường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; báo cáo Thủ tướng trước 1/8.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP

Cùng ngày, bên hành lang Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thái Học - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nói thanh tra chuyên ngành không phải là cơ quan chống tham nhũng; tuy nhiên, hoạt động của lực lượng này có vai trò hết sức quan trọng trong phát hiện sai phạm để chấn chỉnh, khắc phục.

"Lâu nay, dư luận vẫn đặt vấn đề có hay không tiêu cực trong hoạt động thanh tra, trên thực tế là có. Những vụ vừa rồi bị lộ, lọt ra cho thấy cần phải siết chặt lại hoạt động này, nhất là khâu lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ, thành lập đoàn công tác", ông Học nhận định.

Trước việc Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà cho rằng cán bộ thanh tra bị nghi "vòi tiền" là vi phạm cá nhân, ông Nguyễn Thái Học nói "đồng ý đây là sai phạm của những cá nhân cụ thể, nhưng người đó đang thực thi công vụ, mà công vụ này do Bộ Xây dựng cử đi làm. Như vậy từ sai phạm của một người đã ảnh hưởng rất lớn đến trách nhiệm của ngành xây dựng, của cơ quan đang đóng vai trò thanh tra".

Ông Nguyễn Mai Bộ - Thường trực Uỷ ban Quốc phòng An ninh. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Mai Bộ - Thường trực Uỷ ban Quốc phòng An ninh đề nghị Bộ Xây dựng "phải làm rõ để dư luận biết được sự thật của vụ này như thế nào". Ông Phạm Văn Hoà - Phó trưởng đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp cũng cho rằng, "đây không phải là vấn đề nhỏ và cần sớm thông tin công khai, nếu có vi phạm thì xử lý theo quy định".

Theo ông Hoà, lâu nay đã có nhiều ý kiến nêu vấn đề cán bộ thanh tra bao che cho sai phạm nơi đoàn công tác đến làm việc; do vậy, nếu cơ quan chức năng không "mạnh tay dẹp các hành vi móc ngoặc" thì sẽ làm mất uy tín lực lượng thanh tra.

Thời gian tới, ông Nguyễn Thái Học cho rằng các bộ, ngành, địa phương khi thành lập đoàn thanh tra phải đặt vấn đề lựa chọn thành viên đủ phẩm chất đạo đức, năng lực; cơ quan quản lý có trách nhiệm giám sát quá trình làm việc của đoàn thanh tra.