Thủ tướng: Nhiệm vụ của quốc phòng Việt Nam là giữ vững hòa bình

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng yếu của quốc phòng Việt Nam là ngăn ngừa và đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Sáng 21/12, tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận những thành tích xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam, bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng như tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam sáng 21/12/2019. Ảnh: Giang Huy

Để tăng cường sức mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, Thủ tướng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân "mang tính hòa bình tự vệ, hướng vào nhiệm vụ xây dựng đất nước, bảo vệ vững chắc tổ quốc".

"Bộ Quốc phòng phải chủ động nắm chắc tình hình, dự báo đúng các tình huống để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương kế sách ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến tranh, bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa; tuyệt đối không để tổ quốc bị động, bất ngờ", lãnh đạo Chính phủ giao nhiệm vụ.

Theo người đứng đầu Chính phủ, việc huấn luyện chiến đấu phải được thực hiện từ cơ sở; chú trọng kỷ luật, trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ. Mỗi chiến sĩ phải tinh thông về chiến thuật, chiến dịch, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, có khả năng hiệp đồng chiến đấu cao; dũng cảm, mưu trí, ứng phó linh hoạt, xử lý thắng lợi các tình huống tác chiến.

Cùng với đó, lực lượng quốc phòng trên từng địa phương cũng phải được củng cố, hợp thành thế trận phòng thủ đất nước. Việc quy hoạch các ngành, lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội trên phạm vị cả nước phải phù hợp với thế bố trí chiến lược về quốc phòng, an ninh. "Quân đội vẫn phải là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa môi trường, cứu hộ, cứu nạn...", ông Phúc nói.

Theo Thủ tướng, từ bài học kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, quân đội phải đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng, phát triển quan hệ song phương, đa phương với các nước và vùng lãnh thổ; tham gia tích cực hơn nữa trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc... Một trong những nhiệm vụ trọng yếu của quốc phòng Việt Nam trong thời bình là tích cực, chủ động ngăn ngừa và đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Thủ tướng trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho lãnh đạo Bộ Quốc phòng sáng 21/12/2019. Ảnh: Giang Huy

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cũng cho hay, thực tiễn lịch sử dựng nước và giữ nước giúp Việt Nam có bài học to lớn về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. "Thực hiện chính sách quốc phòng độc lập, tự chủ, Việt Nam đồng thời chú trọng phát triển, tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, vì mục tiêu cao nhất là hòa bình, độc lập và phát triển", ông Lịch nói.

Theo ông, hiện nay, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng luôn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định. Các vấn đề về an ninh truyền thống và phi truyền thống, các hành động xâm hại chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tranh chấp biển, đảo, tài nguyên tiếp tục diễn biến phức tạp. Một số tình huống quốc phòng, an ninh có thể xảy ra, các thế lực thù địch có thể lợi dụng tạo cớ can thiệp quân sự, đẩy mạnh hoạt động chống phá bằng chiến lược "diễn biến hòa bình" với thủ đoạn ngày càng tinh vi, nham hiểm, thâm độc.

"Một khi độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển, lợi ích quốc gia, dân tộc bị xâm phạm, Việt Nam sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tự vệ; xử lý thắng lợi mọi tình huống xảy ra bằng sức mạnh chính nghĩa của toàn dân tộc", Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định.