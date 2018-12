Thời tiết cả nước thuận lợi ngày khai giảng năm học

Miền Bắc hôm nay giảm mưa so với hai ngày trước, do dải hội tụ nhiệt đới suy yếu dần. Sang 5/9 - ngày khai giảng năm học mới, trời nắng với mức nhiệt 25-35 độ C, chiều tối có mưa rào và giông.

Năm nay học sinh khai giảng trong tiết trời khá mát mẻ. Ảnh: Q.Đ.

Trung Bộ cũng có hình thái thời tiết tương tự, phổ biến 25-36 độ C, một số nơi phía Tây cao hơn 36 độ C. Đến chiều Trung Bộ sẽ có mưa rào và giông, riêng Thanh Hóa - Hà Tĩnh mưa rào rải rác, nên nhiệt độ giảm nhẹ còn 25-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ phổ biến 21-32 độ C; còn Nam Bộ là 24-35 độ C, mưa cũng xuất hiện vào chiều tối.

"Thời tiết cả nước nhìn chung khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời trong ngày khai giảng năm học mới", Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn Trung ương nhận định.

Khôi Minh