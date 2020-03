Thị trấn vùng biển diễn tập phong tỏa chống Covid-19

Quảng TrịThị trấn Cửa Việt với 6.500 nhân khẩu diễn tập bị phong toả do có 5 ca nhiễm nCoV, giúp người dân sẳn sàng ứng phó với việc cách ly.

Trong quá trình phong toả thị trấn Cửa Việt, nhà chức trách phát hiện thêm một ca nhiễm mới. Ảnh: Hoàng Táo

Sáng 21/3, tỉnh Quảng Trị tổ chức diễn tập phong toả thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh), do phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Theo kịch bản, thị trấn này có 5 ca nhiễm nCoV, gồm hai ca từ nước ngoài trở về, hai ca do tiếp xúc gần với người nhiễm (F1) và một ca lây do tiếp xúc người tiếp xúc gần (F2).

Thị trấn vùng biển này có diện tích 7,3 km2, với 6.500 nhân khẩu, tiếp giáp với ba xã và hai mặt giáp sông Hiếu và biển Đông. Đây còn là nơi giao thông xung yếu với một cảng biển quốc tế, điểm đầu của quốc lộ 9 nối sang Lào.

Diễn tập gồm các nội dung chốt chặn các ngả đường vào và ra Cửa Việt, giám sát y tế tại các gia đình có người nhiễm Covid-19, cung cấp lương thực cho người dân, phát hiện một ca nhiễm mới phải đưa đi cách ly tập trung; tuần tra đường sông, cảng biển để bảo vệ tài sản ngư dân và không cho người dân trốn cách ly đường sông...

Người dân nhận lương thực trong diễn tập phong toả thị trấn vùng biển. Ảnh: Hoàng Táo

Nhà chức trách cũng giả định có một nhóm 5 tàu đánh cá với 40 ngư dân, mang theo 3,5 tấn cá đang trên đường cập bờ. Tuy nhiên, khi nghe tin địa phương bị cách ly, nhóm ngư dân có ý định cập bờ ở cảng cá khác. Nhà chức trách Cửa Việt đã vận động nhóm ngư dân cập bờ tại Cửa Việt nhằm tránh lây lan dịch, đồng thời bao tiêu 3,5 tấn hải sản cho người dân.

Ông Trần Văn Quảng, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh cho hay, việc diễn tập để người dân và chính quyền chuẩn bị tinh thần vào cuộc chiến với Covid-19. "Nếu dịch xảy ra, chúng tôi áp dụng được ngay các tình huống, vào cuộc kịp thời, không bỡ ngỡ, xây dựng ý thức chống dịch như chống giặc cho người dân".