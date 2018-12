Thi thể cô gái nghi có nhiều vết chém trôi dạt trên vịnh Đà Nẵng

Sáng 17/8, lực lượng Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng nhận tin báo từ người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ trôi dạt tại khu vực vịnh Đà Nẵng, gần cầu Thuận Phước.

Trưa cùng ngày, bộ đội biên phòng đã đưa tàu ra vớt nạn nhân. Thi thể cô gái mặc áo đồng phục nhân viên Big C, có nhiều vết thương nghi là vết chém ở bên mặt phải, cánh tay phải và chân phải.

Trên cổ nạn nhân vẫn đeo thẻ, bên trong có CMND số 285420535 do Công an Bình Phước cấp, ghi tên Đỗ Thị D., sinh ngày 30/12/1994, dân tộc Kinh, nguyên quán Ninh Bình. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chị Diễm tại An Hòa, Tân Tiến, Đồng Phú, Bình Phước.

Bộ đội biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao cho cơ quan chức năng, đồng thời liên lạc với người nhà nạn nhân.

Ngọc Trường