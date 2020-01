Tết 'sáng đèn' trên quê nghèo Bình Phước

5 thôn ở xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập sẽ có đèn điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời từ Tết này nhờ chương trình "Tết An Bình - Liter of light 2020".

Tết Nguyên đán năm nay như đến sớm hơn với bà con vùng biên Đăk Ơ. Hai tuần trước Tết, những trụ đèn mới sử dụng năng lượng mặt trời đã thắp sáng nhiều con đường trong thôn. Hệ thống đèc đường do Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đem đến quê nghèo qua Chương trình Tết An Bình - Liter of light 2020.

Dự án xây dựng hệ thống đèn đường sử dụng năng lượng mặt trời chiếu sáng tại 5 thôn vùng biên giới của xã gồm Thôn 10, Bù Bưng, Bù Khơn, Thôn 3, Thôn 4 của xã Đăk Ơ. Bà con không cần phải trả phí vì cột đèn, bóng đèn được mạnh thường quan trao tặng và năng lượng để thắp sáng từ mặt trời.

Cụ thể, chương trình đã trao tặng 40 bộ trụ và bóng đèn lớn cho không gian công cộng, 60 bộ trụ và bóng đèn nhỏ cho đường thôn xóm và nơi sinh hoạt cộng đồng và 100 đèn cầm tay dùng năng lượng mặt trời cho các gia đình và dân quân tự vệ tuần tra biên giới rừng trên địa bàn, với chi phí gần 400 triệu đồng.

Nhiều năm qua, bà con người dân tộc S'tiêng và người dân di cư đi làm kinh tế mới trên vùng đất giáp biên ở xã Đăk Ơ thiếu nước và điện chiếu sáng. Khi tối trời, dân trong xóm hạn chế ra ngoài, ít có sinh hoạt cộng đồng thôn xóm vì không gian tù mù, bất tiện.

Năm trước, bà con Thôn 10 được Ban quản lý rừng cấm (Rừng quốc gia Bù Gia Mập) tài trợ một dãy đèn đường nhưng đã hư nhiều bóng mà chưa có kinh phí sửa chữa. Con đường thôn cũng mới chỉ thành hình sạch sẽ cách đây vài tháng nhờ khoản tài trợ của một doanh nghiệp.

Chị Điệu Ka Chi, một người dân trong nói: "Nhà trồng rau bán nên tối tôi thường phải ra vườn chăm, lấy đèn pin hoặc điện thoại để soi nhưng không sáng mà lại mau hết pin. Có đèn năng lượng mặt trời này sẽ tiết kiệm và tiện hơn nhiều".

Bà Nguyễn Thị Hương - Phó tổng giám đốc ABBank chia sẻ: "Tết này xóm làng luôn sáng đèn, trẻ em trong làng có không gian vui chơi, sinh hoạt an toàn hơn. Chương trình mong muốn người dân của năm thôn xã Đăk Ơ sẽ có một năm mới thịnh vượng, với cơ sở vật chất chiếu sáng tốt hơn".

Liter of light là dự án mang thông điệp bảo vệ môi trường do UNESCO bảo trợ, chế tạo từ chai nhựa tái chế và các vật liệu đã qua sử dụng, kết hợp với việc tận dụng năng lượng từ mặt trời để tạo thành ánh sáng đèn. Được triển khai tại nhiều địa phương, dự án hướng dẫn bà con phương án tăng tuổi thọ cho những vật liệu nhựa thường bị bỏ đi sau một lần sử dụng.

