Tài xế xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy bị đình chỉ công tác

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Hoàng Nghĩa Hùng rời khỏi hiện trường và đến công an quận Hoàng Mai trình diện.

Xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy trên đường Nguyễn Xiển. Ảnh: Hưng Nguyên

Ngày 6/5, Bộ Công an cho biết cơ quan chức năng đã xác định tài xế ôtô biển xanh gây tai nạn trên đường Nguyễn Xiển hai hôm trước là thượng sĩ Hoàng Nghĩa Hùng (29 tuổi), lái xe thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

"Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đình chỉ công tác đối với tài xế Hùng, Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo Công an quận Hoàng Mai và các đơn vị có liên quan điều tra nguyên nhân, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật", thông báo của Bộ Công an nêu.

Lái xe 80A gây tai nạn thuộc Cục Cảnh sát kinh tế

Trước đó tối 4/5, ôtô 7 chỗ biển xanh 80A chạy trên đường Nguyễn Xiển hướng về Khuất Duy Tiến, khi đến đối diện khu đô thị The Manor Central Park phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) thì đâm vào xe Wave của ông Ngô Văn Phương (55 tuổi, quê Giao Thủy, Nam Định) chạy cùng chiều.

Cú đâm mạnh hất văng ông Phương xuống đường, lộn nhiều vòng rồi bất tỉnh. Nạn nhân được đi cấp cứu tại Bệnh viện 103 trong tình trạng nguy kịch.

Sau tai nạn, tài xế xe biển xanh không dừng lại mà bỏ chạy, khiến nhiều người đi đường bức xúc đuổi theo nhưng không chặn lại được.