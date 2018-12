Tài xế thoát chết khi xe đầu kéo lao xuống suối

Xe đầu kéo nằm dưới suối sau khi tông gãy lan can cầu. Ảnh: Thái Hà

Sáng 30/9, xe đầu kéo rơ moóc chạy trên tỉnh lộ 769, hướng từ quốc lộ 1 qua quốc lộ 51. Khi xe đến cầu An Viễn, xã Bình An, huyện Long Thành, Đồng Nai thì bất ngờ có ôtô chạy ngược chiều. Tài xế lách qua phải, do không làm chủ được tốc độ nên tông thẳng vào lan can, lao xuống suối.

Khi cabin xe bị chìm một phần xuống nước, tài xế đã đập kính thoát kịp ra ngoài, sau đó người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Chiếc xe cũng được lực lượng chức năng cẩu lên ngay sau đó.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Thái Hà

Phước Tuấn