Tài xế chết trong buồng lái sau cú đâm xe cùng chiều

Cabin xe tải móp méo, biến dạng nặng sau cú đâm vào đuôi xe cùng chiều. Ảnh: Quảng Hà

1h ngày 23/10, trên quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Gio Linh (Quảng Trị), ôtô tải chở thép biển kiểm soát Nghệ An do tài xế Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, trú Quỳ Hợp, Nghệ An) điều khiển đã đâm vào ôtô cùng chiều.

Chiếc xe tải chạy phía trước chở gỗ, biển kiểm soát Đà Nẵng, do tài xế Võ Minh Khánh (34 tuổi, trú Sơn Hà, Quảng Ngãi) điều khiển.

Cú va chạm rất mạnh khiến xe ôtô chở thép biến dạng nặng, xung quanh dầu máy và mảnh vỡ tung tóe. Trên mặt đường để lại một vệt phanh dài. Đuôi xe chở gỗ hư hỏng.

Cú va chạm khiến tài xế xe tải tử vong. Ảnh: Quảng Hà

Tài xế Sơn tử vong, kẹt trong cabin, 4 tiếng sau tai nạn nhà chức trách mới cắt được cabin, đưa anh này ra ngoài.

Hoàng Táo