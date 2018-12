Tai nạn chết người do quốc lộ hư hỏng, Bộ Giao thông yêu cầu xử lý trách nhiệm

Sửa chữa 1.000 m2 ổ gà trên quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên

Ngày 12/12, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan liên quan khắc phục các vị trí hư hỏng mặt đường bê tông nhựa thuộc Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1, đoạn từ km1265 đến km1353, tỉnh Phú Yên.

Cụ thể, Bộ yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long chỉ đạo nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát sửa chữa các vị trí hư hỏng mặt đường bê tông nhựa trên toàn tuyến.

"Ban quản lý dự án phải chấn chỉnh hoặc thay thế ngay các nhà thầu những đoạn không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật", văn bản nêu. Đồng thời, Bộ Giao thông yêu cầu Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm nếu việc khắc phục hư hỏng không đảm bảo chất lượng, báo cáo tiến độ thực hiện trước 18/12.

Lãnh đạo Bộ Giao thông cũng đề nghị Ban Quản lý dự án Thăng Long kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan, đặc biệt là người trực tiếp quản lý, điều hành dự án.

Đoạn quốc lộ 1A qua Phú Yên hư hỏng nặng. Ảnh: Xuân Hoa.

Theo Tổng cục Đường bộ, sau những trận mưa lớn cuối tháng 11/2018, quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên bị hư hỏng nặng, nhất là đoạn qua huyện Tuy An và huyện Đông Hòa. Ngày 10/12, tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại đây làm chết một người.

Ngày 4/12, Bộ Giao thông đã phê bình nghiêm khắc Ban Quản lý dự án Thăng Long vì không thực hiện đúng tiến độ và chưa tuân thủ chỉ dẫn kỹ thuật trong việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng mặt đường. Tuy nhiên, đến nay các nhà thầu thi công, Ban quản lý dự án Thăng Long chưa nghiêm túc sửa chữa các điểm hư hỏng, gây mất an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Bộ đề nghị Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu Ban an toàn giao thông tỉnh Phú Yên làm rõ nguyên nhân tai nạn chết người nêu trên và có các giải pháp đảm bảo an toàn.

Theo Ban quản lý dự án Thăng Long, mặt đường quốc lộ 1 qua Phú Yên hư hỏng hơn 1.000 m2, sửa chữa mất một tháng.