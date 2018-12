Tắc đường sắt, 150 khách kẹt ở vùng cao Quảng Bình

Đường Hồ Chí Minh qua Quảng Bình ngập 3m

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Minh Hóa (Quảng Bình) đã ngập sâu đến 4-5 m. Ảnh: Chi cục quản lý đường bộ 2.3

Tối 14/10, ông Lê Quốc Cường, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình cho hay, đoàn tàu SE19 bị kẹt do đường ngập đã được kéo về ga Lệ Sơn (xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa). Nhiều lực lượng tại địa phương đang giúp đỡ chỗ ăn nghỉ cho gần 150 hành khách và nhân viên đoàn tàu.

“Không phương tiện trung chuyển nào có thể tiếp cận ga Lệ Sơn do tỉnh lộ nối ga này đều ngập”, ông Cường nói.

Dù hành khách có thể đi bộ dọc theo đường sắt về ga Lạc Giao ở phía nam khoảng 6km, nhưng theo ông Cường do mưa to, trời tối cộng với mang vác hành lý nên không đảm bảo an toàn. Ông khuyến cáo khách nên ở lại tàu đến khi nước rút.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Thượng Hóa (Minh Hóa) đang bị ngập sâu 4-5 m. Các quốc lộ, tỉnh lộ theo trục Đông Tây như 12A, 12C, 15 và 9B đều ngập từ 0,6 đến 1,2 m, sụt trượt nhiều điểm khiến tắc nghẽn. “Chỉ còn quốc lộ 1A chưa bị chia cắt”, ông Cường thông tin.

Ngành giao thông Quảng Bình đang huy động tối đa lực lượng để phân luồng, không cho người dân và phương tiện đi qua các điểm ngập úng nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Ông Đỗ Bá Tâm, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty đường sắt Quảng Bình, xác nhận mưa lớn khiến đường sắt qua tỉnh này bị ngập, trượt lở tại nhiều điểm dọc sông Gianh, đoạn qua huyện Tuyên Hóa.

Hai ngày qua, áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền gây mưa to đến rất to tại Quảng Bình, tổng lượng mưa phổ biến 400-500 mm, một số nơi lớn hơn 500 mm. Đoàn tàu SE19 bị kẹt giữa 2 đoạn ngập.

Mưa lũ khiến 2 người chết do sét đánh và sửa mái nhà, 2 người khác bị lũ cuốn trôi, khoảng 1.200 nhà bị ngập từ 0,8 đến 2,5 m. Mực nước tại nhiều sông trên mức báo động 2 và dự kiến còn dâng cao do trời tiếp tục mưa to và rất to.

Hoàng Táo