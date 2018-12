Sở Giao thông Hà Nội: Ôtô chiếm dụng mặt đường ngang xe máy

Đề xuất hạn chế ôtô theo giờ, cấm xe máy ngoại tỉnh ở Hà Nội

Tại tọa đàm giải pháp giảm ùn tắc giao thông Hà Nội chiều 6/10, ông Hà Huy Quang, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, cho rằng 2 nguyên nhân cơ bản dẫn đến ùn tắc là hạ tầng giao thông đường bộ quá tải và ý thức của người tham gia giao thông kém.

5 năm qua, hạ tầng đô thị được đầu tư lớn như đường hướng tâm, đường vành đai..., nhưng chiều hướng tốc độ phát triển phương tiện cá nhân quá lớn. Khi đời sống đi lên thì mọi người mua ôtô nhiều. Ôtô chiếm dụng 50 – 70% diện tích mặt đường ở những chỗ ùn tắc, tỷ trọng ôtô và xe máy gần tương đương.

Năm nay, ngành giao thông Hà Nội phấn đấu giảm từ 8 đến 10 điểm ùn tắc, đồng thời giảm tai nạn giao thông từ 8 đến 10%. Ảnh: Xuân Hoa

Vì vậy, theo ông Quang, Hà Nội phải tính toán để giảm phương tiện và cường độ phương tiện, xây dựng văn hóa giao thông, trong đó có vấn đề đi bộ. "Từ một bước lên xe, ta phải thay đổi thành việc đi bộ đến nơi có phương tiện giao thông công cộng", ông Quang nói.

Phó giám đốc Sở Giao thông Hà Nội cho biết, năm nay, ngành giao thông phấn đấu giảm từ 8 đến 10 điểm ùn tắc, đồng thời giảm tai nạn giao thông từ 8 đến 10%.

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, khi nói đến tai nạn giao thông thì thường đề cập xe máy. Nhưng thực tế 25% là do xe máy gây ra, 75% do ôtô gây ra. Do vậy, phải nhìn nhận khách quan để đưa ra chính sách quản lý, chọn đúng đối tượng, tránh gây bức xúc.

Đoàn Loan