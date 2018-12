Khu vực chờ lấy hành lý và nhiều không gian của sân bay được thiết kế với không gian nền là hình ảnh vịnh Hạ Long.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không, Vân Đồn là sân bay tư nhân nhưng cũng như các sân bay khác trên cả nước sẽ phải tuân thủ tất cả các quy định về an toàn, an ninh hàng không. Trong đó có các đơn vị tham gia phục vụ như cảng vụ hàng không, không lưu, hải quan, công an, kiểm định y tế...