Trước đó chiều 29/7, một số quầy thủ tục hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài đã bị tin tặc tấn công. Màn hình điện tử và loa phát thanh bị chèn nội dung sai lệch về biển Đông. Sau khoảng 4 phút, hai sân bay đã ngắt toàn bộ hệ thống mạng nội bộ. Khách phải làm thủ tục bằng vé viết tay khiến khoảng 100 chuyến bay bị chậm, hàng chục nghìn người xếp hàng chờ đợi.

Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Nam cùng nhiều đơn vị liên quan phối hợp với Cục An ninh kinh tế tổng hợp (A85) và Cục An ninh mạng (A68) - Bộ Công an đang phối hợp xử lý vụ việc.