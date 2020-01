Ruộng bậc thang Mù Cang Chải là di tích quốc gia đặc biệt

Ải Chi Lăng, núi Non Nước, ruộng bậc thang Mù Cang Chải... vừa được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Thủ tướng vừa quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với 7 di tích. Trong đó có danh thắng Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái), gồm những thửa ruộng nằm nối tiếp nhau trên các sườn núi ở huyện Mù Cang Chải.

Năm 2007, danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia, với diện tích 330 ha, trên địa bàn ba xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Xu Phình.

Vào mùa lúa chín (giữa tháng 9, đầu tháng 10), khu ruộng bậc thang này thu hút nhiều khách du lịch đổ về tham quan.

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Ảnh: Nguyễn Tấn Tuấn

Di tích lịch sử Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) gồm 52 điểm di tích, dài hơn 20 km. Đây là nơi ghi dấu nhiều chiến thắng của quân dân Đại Việt trước các triều đại phong kiến Trung Quốc xâm lược như nhà Lý chiến thắng quân Tống (thế kỷ XI); nhà Trần chiến thắng quân Nguyên (thế kỷ XIII); Lê Lợi chiến thắng quân Minh năm 1427.

Di tích chiến thắng Xương Giang (tỉnh Bắc Giang) là nơi nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi đứng đầu đã hai lần chiến thắng quân Minh. Tháng 9/1427, sau nhiều tháng công thành, nghĩa quân Lam Sơn đã hạ được thành Xương Giang do quân Minh chiếm giữ. Tháng 11/1427, nghĩa quân đã bao vây, tiêu diệt gần hàng chục nghìn quân Minh, buộc quân Minh phải trao trả độc lập cho Đại Việt. Hiện nay, lễ hội Xương Giang được tổ chức vào hai ngày mùng 6, 7 tháng Giêng âm lịch hàng năm.

Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Non Nước hay còn gọi là Dục Thuý Sơn, ở phía Đông Bắc thành phố Ninh Bình, nằm ngay trên ngã ba sông Đáy và sông Vân. Đường lên đỉnh Non Nước qua 72 bậc đá, chia làm 5 cấp. Dưới chân núi có đền thờ danh sĩ Trương Hán Siêu nổi tiếng thời nhà Trần, người phát hiện ra núi Non Nước. Phía Đông là chùa Non Nước làm bằng đá, với kiến trúc cổ.

Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hoá), là bãi biển dài 6 km từ chân núi Trường Lệ đến cửa Lạch Hới. Từ năm 1906, người Pháp đánh giá Sầm Sơn là địa danh nghỉ dưỡng lý tưởng nhất Đông Dương. Hiện nay, đây là bãi biển được nhiều khách du lịch ưa thích ở khu vực Bắc Trung Bộ.

Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Đại Phùng (Hà Nội) có từ đời vua Trần Nghệ Tông, gồm hai phần Đại bái và Hậu cung. Ngôi đình có những nét chạm khắc dân gian đặc sắc, tiêu biểu cho xứ Đoài.

Di tích kiến trúc nghệ thuật đền - chùa - đình Hai Bà Trưng (Hà Nội) hay còn gọi là đền Đồng Nhân, là nơi thờ hai nữ anh hùng Trưng Trắc và Trưng Nhị đã khởi nghĩa chống quân Đông Hán đầu thế kỷ thứ I. Tượng hai Bà Trưng được thờ trong hậu cung, hai bên có tượng 12 nữ tướng là những cận thần. Lễ hội đền Hai Bà Trưng diễn ra vào ngày 5 tháng 2 âm lịch hàng năm.