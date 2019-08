Quốc lộ 1A ở Nghệ An bị hằn lún kéo dài

Kể từ khi được nâng cấp vào năm 2015 đến nay, 24 km quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An liên tục bị lún, mặt đường xuất hiện rãnh gồ ghề.

Đoạn quốc lộ này kéo dài từ huyện Diễn Châu đến thị trấn Quán Hành (huyện Nghi Lộc). Trên mặt đường rộng hơn 20 m xuất hiện những vệt lún bánh xe khiến bê tông nhựa lồi lõm ở cả hai chiều; nhiều đoạn nhựa dồn ứ cao 5 đến 8 cm và kéo dài hàng chục mét. Trên mặt đường cũng xuất hiện một số điểm bị rạn nứt, gồ ghề.

Vết lún bánh xe trên quốc lộ 1A địa phận huyện Diễn Châu chiều 15/8. Ảnh: Nguyễn Hải.

Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng mặt đường hằn lún xuất hiện từ 4 năm trước và gần đây xuống cấp nghiêm trọng hơn.

"Nhiều người đi xe máy đã bị ngã khi chạy qua các đoạn đường lồi lõm. Thi thoảng lại thấy công nhân vá, cào mặt đường để sửa chữa nhưng sau đó đường lại hỏng", một người dân nói.

Bê tông nhựa dồn ứ tạo vồng khoai cao hơn 5 cm trên mặt đường. Ảnh: Nguyễn Hải.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng dự án 3, Ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An cho biết, dự án nâng cấp quốc lộ 1A từ huyện Diễn Châu tới thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc) dài 24 km, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng do Sở Giao thông Vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư; có 7 nhà thầu liên danh thi công.

Công trình đưa vào sử dụng giữa năm 2015 với thời gian bảo hành 4 năm. Vài tháng sau đó, mặt đường bắt đầu xuất hiện vết lún mức độ nhẹ, do công trình trong thời gian bảo hành nên nhà thầu tự sửa chữa mỗi khi xuất hiện hư hỏng.

"Lưu lượng xe tăng, tải trọng nặng, thời tiết miền Trung khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài là những nguyên nhân khiến mặt đường xuống cấp", ông Hùng nói và cho biết chưa thống kê được chính xác diện tích mặt đường bị hỏng.

Một đoạn mặt đường đã được nhà thầu thảm lại. Ảnh: Nguyễn Hải.

Theo Ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, đến nay công trình nâng cấp đoạn tuyến quốc lộ nêu trên đã hết thời gian bảo hành, tuy nhiên, trước khi bàn giao cho Cục quản lý đường bộ II thì các nhà thầu phải sửa chữa những điểm hư hỏng trên mặt đường.

"Những điểm lún trên 2,5 cm thì nhà thầu phải múc thảm cũ để rải thảm mới, chỗ nào bê tông nhựa hư hỏng nhẹ có thể dùng máy cào bằng", ông Hùng nói.

Đại diện một nhà thầu cho biết đang tập trung khắc phục để bàn giao công trình trước 30/9; các điểm thảm lại mặt đường sẽ được bóc sâu 5 cm. "Mỗi m2 mặt đường khi thảm lại tốn khoảng 250.000 đồng", vị này nói.