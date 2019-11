Quốc hội nghe báo cáo tình hình tội phạm

Sáng 4/11, Quốc hội sẽ nghe các thành viên Chính phủ báo cáo về tình hình tội phạm và phòng chống tham nhũng năm 2019.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ trình bày báo cáo về công tác phòng chống tội phạm. Tiếp đó, Viện trưởng Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí và Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình báo cáo về công tác ngành năm 2019. Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long trình bày báo cáo công tác thi hành án; Tổng thanh tra Chính phủ báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng.

Trong báo cáo gửi đến Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí lo ngại tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp. Từ đầu năm 2019 đến nay, nhà chức trách đã khởi tố gần 79.000 vụ án. Nhiều vụ giết người thể hiện tính côn đồ, manh động, mất nhân tính đang gia tăng, trong đó có vụ hiếp dâm, sát hại thiếu nữ giao gà tại Điện Biên; giết người phi tang tại Lâm Đồng; giết người cướp taxi ở Hà Nội; giết người đổ bê tông tại Bình Dương...

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Đặc biệt, tội phạm ma tuý tăng nhanh khi lực lượng chức năng liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma tuý trái phép với số lượng lớn, chủ yếu do người nước ngoài cầm đầu. Số ma tuý này đều vận chuyển qua Việt Nam để tiêu thụ ở nước thứ ba. Hồi tháng 9, Bộ Công an bắt giữ 13 tấn hoá chất phục vụ sản xuất ma tuý do nhóm người Trung Quốc cầm đầu tại Kon Tum hồi tháng 9; tháng 4 bắt 1,1 tấn ma tuý tổng hợp tại TP HCM...

Tội phạm xâm phạm quản lý kinh tế và môi trường cũng tăng với nhiều vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vi phạm cho vay lĩnh vực tài chính - ngân hàng, kinh doanh gây hậu quả nghiêm trọng như vụ đại gia Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại ngân hàng Đại Tín.

Về phòng chống tham nhũng, báo cáo cho rằng đã đạt được nhiều kết quả tích cực khi nhà chức trách kết thúc điều tra 25 vụ án với 100 bị can, truy tố 14 vụ với 72 bị can; ngăn chặn giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng. Toà án tối cao đã xét xử 12 vụ với 74 bị cáo. Tổng số tài sản thu hồi qua các vụ án tham nhũng, kinh tế là 37.000 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị Quốc hội sớm ban hành cơ chế xử lý và thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát trong các vụ án tham nhũng để tránh tình trạng đóng băng, gây lãng phí.