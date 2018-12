Quảng Ninh xây thêm hai tuyến cáp treo ở Yên Tử

Giáo hội Phật giáo: "Xây thêm cáp sẽ phá cảnh quan, ảnh hưởng tâm linh" Trong văn bản gửi Sở Xây dựng Quảng Ninh ngày 28/3, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh này nêu rõ đây không phải là dự án nâng cấp cáp treo, mà thực chất là xây dựng hai tuyến cáp treo mới tại Yên Tử. Theo Giáo hội, việc xây dựng hai tuyến cáp treo trong khu vực một - khu vực bảo vệ đặc biệt sẽ gây nhiều hệ lụy như phá vỡ toàn bộ cảnh quan môi trường thiên nhiên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến yếu tố tâm linh (huyệt đạo, phong thủy, linh khí…). Tăng lưu lượng người lên núi (đặc biệt là chùa Đồng) sẽ dẫn đến tình trạng ách tắc quá tải trên các chùa, gây ra chen lấn, xô đẩy, không có không gian hành hương, mất an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường... Với diện tích sân chùa Hoa Yên 600 m2, sân chùa Đồng 100 m2, trong những ngày cao điểm người tham gia đã không có điều kiện hành lễ, phải đứng từ xa vái vọng. Việc tăng thêm hai tuyến nữa sẽ làm tăng người trên sân chùa, phá vỡ toàn bộ quy hoạch sử dụng của di tích. "Việc xây thêm cáp treo còn làm người hành hương bỏ qua nhiều am tháp của các tổ, các dấu ấn của thiền phái Trúc Lâm. Về mặt tâm linh, việc rút ngắn thời gian hành hương, tuyến đường và địa điểm hành hương không phát huy được hiệu quả của khu di tích và du lịch tâm linh. Vì vậy chúng tôi cho rằng Công ty Tùng Lâm nên có phương án nâng cấp hai tuyến cáp treo hiện có chứ không nên xây dựng hai tuyến cáp treo như tờ trình của dự án", Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh nêu quan điểm.