Quảng Nam đề nghị Đà Nẵng giám sát chặt hành khách tại sân bay

Quảng Nam lo ngại việc một hành khách từ Trung Quốc qua Thái Lan về Việt Nam song không bị cách ly ở sân bay Đà Nẵng nên đề nghị giám sát chặt chẽ.

Ngày 15/2, Ban chỉ đạo phòng chống nCoV tỉnh Quảng Nam cho biết đã có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và UBND Đà Nẵng đề nghị tăng cường chỉ đạo kiểm soát người nhập cảnh từ vùng dịch Covid-19 về Việt Nam.

Nhân viên y tế Quảng Nam phun sát trùng tại một trường học. Ảnh: Đắc Thành.

Quảng Nam lo ngại việc một phụ nữ 28 tuổi ở xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước từ Trung Quốc đi đến sân bay Đà Nẵng nhưng không bị giám sát y tế.

Theo lịch trình, 2h ngày 9/2, chị này từ sân bay Thanh Đô (Trung Quốc) đến Thái Lan lên máy bay về Đà Nẵng lúc 12h, thuê phòng khách sạn rồi đón xe khách nhà ở xã Tiên Lộc.

Trưa 10/2, lực lượng y tế Quảng Nam lấy mẫu bệnh phẩm gửi vào Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm nCoV, kết quả âm tính. Chị và gia đình đang được cách ly tại nhà và theo dõi trong vòng 14 ngày.

Để tránh tiếp diễn các trường hợp tương tự, Ban chỉ đạo nCoV Quảng Nam đề Bộ Công an chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Giao thông vận tải, chỉ đạo Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, các lực lượng tại các cảng hàng không tăng cường giám sát, kiểm tra chặt chẽ để phát hiện người đi từ Trung Quốc về Việt Nam hoặc từ Trung Quốc qua một nước thứ ba đến Việt Nam trong 14 ngày.

Quảng Nam cũng đề nghị UBND Đà Nẵng chỉ đạo ngành chức năng tăng cường giám sát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh như đã nêu và chỉ đạo ngành y tế thực hiện biện pháp theo dõi, giám sát các trường hợp đã tiếp xúc với cô gái từ ngày 9/2 đến ngày 10/2, nhất là với một số nhân viên tại một khách sạn và những người đi chung xe từ Đà Nẵng về Quảng Nam.

Trước việc này, bác sĩ Phạm Trúc Lâm (Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng) cho biết, hiện nay tại sân bay quốc tế Đà Nẵng (nhà ga T2) có 5 hệ thống camera đo thân nhiệt, hoạt động 24/24h. Tất cả các hành khách khi nhập cảnh Việt Nam đều được kiểm tra thân nhiệt.

Tuy nhiên, hành khách sẽ không biết mình đã được kiểm tra thân nhiệt, chỉ ai có dấu hiệu sốt hoặc bất thường về sức khoẻ, kiểm dịch viên mới ra mời vào kiểm tra.

Theo ông Lâm, nữ hành khách trên đi từ Thái Lan về trên chuyến bay không phải thực hiện khai báo y tế mà chỉ được kiểm tra thân nhiệt. Chị không có dấu hiệu sốt.

Công an cửa khẩu kiểm tra hộ chiếu khách nhập cảnh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông.

"Công an không phát hiện ra được chị này từ Trung Quốc về qua Thái Lan và về Đà Nẵng nên vẫn được nhập cảnh", ông Lâm nói và nhận định có thể do lực lượng công an cửa khẩu làm việc cường độ cao, mỗi chuyến bay đáp xuống có đến 300 hành khách nên không xem kỹ hết các hộ chiếu.

Ông Lâm cũng cho rằng, phía Quảng Nam khi phát hiện có người từ Trung Quốc về cần phải cách ly tập trung để theo dõi, không nên để cách ly tại gia đình.

Đắc Thành - Nguyễn Đông