Phó thủ tướng yêu cầu làm rõ việc khai thác than trái phép ở Quảng Ninh

Đại công trường than trái phép núp bóng dự án nghĩa trang ở Quảng Ninh

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo làm rõ phản ánh của báo chí về tình trạng khai thác, buôn bán than trái phép tại khu vực thành phố Cẩm Phả và huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh); xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/2/2019.

Hơn 30 ha rừng bị cạo trọc để khai thác than trái phép. Ảnh: Minh Cương

Trước đó, VnExpress phản ánh, Công ty cổ phần tập đoàn Hạ Long "núp bóng" dự án xây dựng nghĩa trang ở thôn 5, xã Quảng La, huyện Hoành Bồ rồi cho máy móc đào bới hơn 30 ha rừng sản xuất và rừng phòng hộ hồ Yên Lập để khai thác than trái phép.

Còn khu 9 và cụm cảng km6, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả đã trở thành một đại công trường mà người dân địa phương hay gọi là "thủ phủ than lậu" từ nhiều năm nay.

Tuyến đường chính của khu vực cụm cảng này dài hơn một km luôn nhuốm màu đen, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chở than ra vào các bến bãi, máy xúc bốc rót than hoạt động liên hồi. Việc chế biến than, xít khiến nước thải, bùn đất đổ thẳng ra vịnh Bái Tử Long gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Thủ phủ than lậu tại Cảng Km6, phường Quảng Hanh, TP Cẩm Phả. Ảnh: Minh Cương

Than lậu hoạt động được ở khu vực trên dưới danh nghĩa giấy phép thu mua chế biến, tận thu đất đá xít mỏ, than mót...