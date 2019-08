Phó thủ tướng yêu cầu các hãng bay không giành giật phi công

Theo Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, việc sử dụng tỷ lệ cao phi công nước ngoài có nguy cơ gây khó khăn trong kiểm soát và tiêu chuẩn hoá.

Sáng 15/8, quan điểm này được Phó thủ tướng Trương Hoà Bình - Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia nêu ra tại cuộc họp của Ủy ban này.

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn, trong 7 tháng qua thị trường hàng không Việt Nam tăng trưởng nhanh về sản lượng vận chuyển (tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2018), tăng 29 máy bay; thêm một hãng hàng không mới là Bamboo Airways (các hãng trước đó gồm Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar và Vasco)

An toàn hàng không tốt hơn so với năm 2018, không để xảy ra tai nạn, sự cố mất an toàn bay nghiêm trọng (mức B); số lượng sự cố mức C và D giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đề cập đến việc tốc độ tăng trưởng đội tàu bay trong nước thời gian qua đã dẫn đến nhu cầu cao về nguồn lực phi công, nhân viên bảo dưỡng tàu, tiếp viên hàng không... Với thực tế các hãng đang sử dụng tỉ lệ phi công nước ngoài cao, nhiều quốc tịch (lên đến 50 quốc tịch), ông đánh giá "có nguy cơ gây ra nhiều khó khăn trong công tác kiểm soát và tiêu chuẩn hoá".

Lãnh đạo Chính phủ nêu rõ "phi công do Nhà nước đào tạo là tài nguyên quốc gia, do vậy không nên để xảy ra tình trạng giành giật phi công trong nước". Ông cũng yêu cầu các hãng không được quảng cáo quá năng lực; không tăng chuyến để buộc phi công phải quay vòng nhanh.

"Phải hướng đến ngành hàng không lành mạnh, tăng vị thế quốc gia, phát triển đúng chiến lược về nguồn nhân lực, tàu bay", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Liên quan đến các tai nạn với tàu bay B737 Max của hãng hàng không Lion Air và Ethiopia Airlines, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nói Cục hàng không đã chủ động theo dõi và đưa ra quyết định cấm hoạt động khai thác tàu bay B737 Max trong không phận Việt Nam.

Hiện cơ quan chức năng chờ kết luận điều tra nguyên nhân tai nạn, công tác khắc phục được phê chuẩn bởi Cục hàng không liên bang Mỹ (FAA) và một số nhà chức trách hàng không khác..., trước khi quyết định việc cho phép khai thác B737 Max tại Việt Nam.