Phó thủ tướng yêu cầu báo cáo 'có hay không lợi ích nhóm ở trạm Bến Thủy'

Người dân lại chặn cầu Bến Thủy phản đối thu phí BOT

Ngày 23/12, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã giao Bộ Giao thông Vận tải cùng hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và nhà đầu tư rà soát việc thực hiện các dự án, điều chỉnh có mức thu phí BOT phù hợp với trường hợp có hộ khẩu thường trú tại huyện Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) khi có ôtô đi qua trạm thu phí cầu Bến Thủy.

Từ đầu tháng 12, người dân liên tục đưa ôtô tập trung ở cầu Bến Thủy I phản đối thu phí BOT. Ảnh: Đ.H

Trước kiến của nhiều người về việc trạm thu phí ở cầu Bến Thủy đặt vị trí không phù hợp, không đi trên đường BOT nhưng vẫn phải trả phí, Phó thủ tướng chỉ đạo làm rõ "có hay không dấu hiệu lợi ích nhóm dành ưu tiên cho nhà đầu tư không đúng quy định, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, nếu có phải giải quyết khắc phục ngay".

Tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh được giao trách nhiệm phối hợp, tiếp nhận phản ánh của người dân, giải thích rõ việc thực hiện quy định của pháp luật về phí và lệ phí. Những trường hợp cố tình gây rối, làm mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn cần bị xử lý.

Nhiều người dân gây áp lực bằng cách sử dụng tiền lẻ mệnh giá thấp (200, 500, 1000 đồng…) để trả phí qua cầu, khiến nhân viên mất nhiều thời gian kiểm đếm. Ảnh: N.T

Từ ngày 3 đến 11/12, mỗi ngày có khoảng 20 đến 100 ôtô của cá nhân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức huyện Nghi Xuân tập trung ở cầu Bến Thủy I phản đối việc thu phí BOT. Cảnh sát hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh túc trực để vận động người dân, điều tiết giao thông.

Theo một lãnh đạo Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4), công ty sẽ trình Bộ Giao thông phương án hỗ trợ vé tháng, quý cho nhân dân hai đầu cầu Bến Thủy như trước đây.

Ngày 14/12, tại kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh, ông Trần Báu Hà (Bí thư huyện Nghi Xuân) cho rằng việc thu phí ở trạm Bến Thủy I là trái quy định pháp luật về phí và lệ phí, đề nghị miễn giảm phí cho người dân địa phương.

Người dân trả tiền lẻ qua cầu Bến Thủy để phản đối thu phí

Đức Hùng

>>30 ôtô chắn ngang khiến cầu Bến Thủy tê liệt