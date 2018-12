Phi công nhầm lệnh bay vì 'tai nghe không tốt'

Máy bay Vietnam Airlines bị rách cánh đuôi do va cột đèn / Máy bay hiện đại nhất Việt Nam hỏng cửa vì va chạm ống lồng

Tại cuộc họp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ngày 7/9, Cục trưởng Hàng không Lại Xuân Thanh cho biết, trong 8 tháng đã xảy ra 54 sự cố hàng không. Số liệu này tuy giảm so với năm trước, song các hành vi vi phạm an toàn bay do con người lại gia tăng, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo ông Lại Xuân Thanh, 6 sự cố uy hiếp an toàn hàng không mức cao đều do lỗi từ phi công, kiểm soát viên không lưu và thợ bảo dưỡng. Có trường hợp phi công tai nghe không tốt, kiểm soát viên không lưu hướng dẫn phi công Vietnam Airlines bay thì phi công Vietjet lại thực hiện huấn lệnh đó nên đã giảm phân cách độ cao, gây uy hiếp an toàn bay. Kiểm soát viên không lưu cũng không phát hiện ra phi công Vietjet đã trả lời mình huấn lệnh đó. Vụ khác nữa là lỗi phi công nghe nhầm huấn lệnh nên đã cho máy bay lăn nhầm vào đường lăn.

Ngoài ra, sự cố hỏng cánh cửa máy bay Boeing 787 và vụ đuôi cánh máy bay Airbus A321 của Vietnam Airlines bị va vào cột đèn ở sân bay Tân Sơn Nhất là do lỗi từ quy trình kéo dắt máy bay, ý thức của nhân viên hàng không.

Đặc biệt, vụ việc hành khách mang vàng lên máy bay cho thấy nhân viên sửa chữa máy bay không có nhiệm vụ tại thời điểm đó, song vẫn có thể lên máy bay. Đây là lỗ hổng trong quy trình quản lý con người.

"Nếu mang được vàng lên máy bay thì sẽ mang được vũ khí lên máy bay. Cần phải siết chặt quản lý con người, những người đánh bạc, nợ nần, uống rượu, sử dụng ma túy... không được làm việc", ông Lại Xuân Thanh nói.

Nhiều sự cố hàng không gần đây do lỗi từ phi công, kiểm soát viên không lưu và thợ bảo dưỡng. Ảnh minh họa: N.T

Liên quan đến sự cố an ninh mạng tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất vừa qua, ông Lại Xuân Thanh cho biết, tin tặc đánh vào dịch vụ khai thác bay là hệ thống check-in, thông báo thông tin chuyến bay, điều này không gây ảnh hưởng an toàn hàng không song ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. Mạng điều hành bay của Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam và mạng khai thác tàu bay là độc lập, nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng từ sự cố.

Ông Lại Xuân Thanh còn bày tỏ lo ngại trước tình trạng tăng trưởng nóng của các hãng hàng không trong khi hạ tầng cảng hàng không chưa đáp ứng được, nhất là sân bay Tân Sơn Nhất. Hạ tầng hàng không hạn chế liên quan đến vấn đề an ninh, an toàn. Tăng trưởng nóng cũng khiến các hãng hàng không lôi kéo nhân lực của nhau như phi công, thợ bảo dưỡng máy bay...

Tại cuộc họp, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nêu vấn đề sự cố an ninh mạng đã được giải quyết nhưng liệu còn tái diễn hay không, liệu có bị chiếm quyền điều hành bay hay không? Tất cả phải có dự báo và cảnh báo, bởi xảy ra tai nạn hàng không là rất thảm khốc.

Phó thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết tình trạng quá tải sân bay, chiếu tia laser, hạ cánh nhầm sân bay…

Đoàn Loan