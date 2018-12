Ôtô khách đâm xe tải, hơn 40 người hoảng loạn kêu cứu

Ôtô khách nát đầu sau cú tông vào đuôi xe tải. Ảnh: Đ.H

Khoảng 14h ngày 28/7, ôtô khách biển Đà Nẵng chở hơn 40 người di chuyển trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc – Nam, đến đoạn qua xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã tông vào phần đuôi xe tải biển Đăk Lăk chạy cùng chiều.

Cú tông mạnh từ phía sau khiến đầu xe tải bị kẹt vào dải phân cách giữa đường, ôtô khách lao nhanh xuống vệ đường và chỉ dừng lại khi đâm vào cây cối xung quanh. Hơn 40 người trên ôtô khách hoảng loạn kêu cứu, tìm cách thoát ra ngoài. Tài xế gãy chân, một hành khách bị thương nặng, cùng được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Xe tải đầu đâm vào giải phân cách, chắn ngang đường. Ảnh: Đ.H

Tại hiện trường, ôtô khách lật nghiêng bên bụi cây ven quốc lộ 1A, đầu bị biến dạng, cửa kính vỡ, đồ đạc, hành lý rơi ngổn ngang. Xe tải nằm chắn ngang quốc lộ, đầu đâm vào giải phân cách, hư hỏng nặng.

Cảnh sát giao thông huyện Cẩm Xuyên bước đầu nhận định do tài xế ôtô khách chạy nhanh, không làm chủ được tốc độ dẫn tới tai nạn. "Rất may bên đường có những bụi cây cản xe lại", vị công an nói.

Ôtô khách chỉ dừng chạy khi lao vào cây bên vệ đường. Ảnh: Đ.H

Nhà chức trách Hà Tĩnh điều xe cứu hộ tới cẩu các phương tiện gặp nạn, điều tra nguyên nhân.

Đức Hùng