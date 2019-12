Ôtô hết niên hạn sử dụng, tự lao vào vách núi

Nghệ AnXe ôtô biển số 29K 1636 đã hết niên hạn sử dụng từ tháng 1/2017, tự gây tai nạn hôm 12/12 làm 3 người chết.

Ngày 14/12, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia cho biết, ôtô 15 chỗ gặp nạn tại dốc Phà Bủn, huyện Kỳ Sơn do chạy qua đoạn đường dốc quanh co nên mất lái và đâm vào taluy dương. Tài xế Nguyễn Công Minh (53 tuổi) và chị Đinh Thị Thuận (37 tuổi, cùng trú ở Nghệ An) tử vong; một người khác chết ở bệnh viện.

Chiếc xe hết niên hạn sử dụng từ tháng 1/2017 nhưng vẫn hoạt động. Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia đánh giá, đây là vi phạm nghiêm trọng đồng thời cho thấy sự buông lỏng quản lý, thiếu kiên quyết kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng.

Hiện trường xe gặp nạn. Ảnh: Anh Thư.

Để ngăn chặn tình trạng này, Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia đề nghị UBND tỉnh Nghệ An tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử phạt các tổ chức, cá nhân có hành vi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng lưu thông trái quy định, đồng thời tuyên truyền để người dân không mua, bán các loại phương tiện này.

Trước đó ngày 12/12, ôtô biển 29K 1636 chở theo 8 người của đoàn nghệ thuật tình thương của Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật Việt Nam trên đường đi biểu diễn nghệ thuật đã gặp tai nạn.