Ôtô có 'mùi khét' trước lúc gặp nạn trên đèo Prenn

Xe của công ty du lịch Lê Mỹ được cho là mất thắng nên gây tai nạn. Ảnh: Quốc Dũng

Chiều 19/6, các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn hai ôtô đâm ở đèo Prenn (Đà Lạt) đã được Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cho xuất viện và chuyển về Phan Thiết, Bình Dương tiếp tục điều trị. Hiện bệnh viện chỉ còn cấp cứu tài xế xe Lê Mỹ, người bị chấn thương sọ não.

Bị thương nhẹ ở đầu và tay, anh Đinh Lý Thăng Long, thợ chụp ảnh đi theo nhà xe du lịch Lê Mỹ, vẫn còn ám ảnh bởi hai tiếng va chạm chát chúa và cảnh hỗn loạn của hành khách lúc đập cửa chui ra ngoài sau khi ôtô lao vào vách núi.

Anh cho biết, trước khi tai nạn xảy ra chừng 30 giây, anh ngồi ở hàng ghế đầu thì thấy tài xế Trần Ngọc Quang (37 tuổi) thao tác "liên tục". "Anh ta nói với phụ xe: 'Mất thắng rồi'. Nghe vậy, nữ công nhân ngồi gần hoảng loạn nhưng phụ xe trấn an: "Im đi, để tài xế xử lý". Nhưng chạy được vài chục mét, tới đoạn cua, xe tông vào công nhân đứng sửa đường, lao qua ôtô khách ngược chiều", anh kể.

Thấy xe lao vào vách núi, anh Long co 2 tay ôm đầu, rồi xe lộn vòng. Mở mắt ra, anh thấy hành khách trên xe bị dồn sang một bên, hoảng loạn kêu cứu. Mọi người bò ra ngoài qua lỗ kính chắn gió bị bể phía trước. Còn tài xế Quang bị thương nặng ở đầu, nằm bất động, anh và phụ xe phải khiêng ra ngoài. "Một nữ công nhân kẹt cánh tay không thoát ra được. Tôi hô hoán mọi người cùng nhấc xe lên để cứu chị này", anh Long nhớ lại.

Cũng bị xây xát nhẹ, chị Thu Thảo, nạn nhân đi trên ôtô Công ty du lịch Lê Mỹ, cho biết là công nhân của công ty may mặc ở Bình Dương đi du lịch ở Đà Lạt tối 17/6. Đoàn gồm 5 ôtô, xe chị có 45 người lớn và 5 trẻ em. Theo lịch trình, sáng nay, đoàn sẽ tham quan khu du lịch thác Prenn, sau đó rời Đà Lạt để trở lại làm việc ngày đầu tuần.

"Khi đang đổ đèo Prenn, mọi người ngửi có mùi khét nên báo tài xế nhưng anh ta vẫn chạy và vẻ mặt bình thường. Thấy xe cứ lao đèo nhanh dần, nhiều người ngồi sau nhốn nháo, bảo tài xế 'chạy vừa thôi' nhưng xe cứ lao đi rồi gây tai nạn", chị Thảo cho biết.

Anh Long diễn lại lúc co 2 tay ôm đầu khi thấy ôtô lao vào vách núi. Ảnh: Phước Tuấn

Trong khi đó, tài xế xe Thanh Lịch Nguyễn Dương Tâm cho biết, khi ôtô đang lên đèo Prenn, anh phát hiện xe ngược chiều lao rất nhanh và tông vào công nhân cầu đường. "Tôi tấp xe vào sát lề và gần như ngừng hẳn nhưng vẫn bị ôtô tông mạnh vào hông trái và cà rách toạc một đường dài. 6 người ngồi sát cửa tử vong", anh Tâm nói và cho biết làm tài xế nhiều năm nhưng "chưa bao giờ thấy cảnh tượng khủng khiếp, diễn ra trong tích tắc như thế".

Là người chứng kiến và có mặt đầu tiên cứu người trong vụ tai nạn, anh Nguyễn Văn Hoàng (quê Hà Tĩnh, công nhân đang thi công sửa chữa đường đèo) cho biết, sáng cùng ngày, anh và đồng nghiệp Phạm Trọng Tâm được công ty bố trí vệ sinh mặt đường để tiếp tục trải bêtông đoạn đèo đang sửa chữa.

"Tôi đi lên phía trên để lấy nước uống, còn anh Tâm di chuyển xuống phía dưới vài mét để tiếp tục quét dọn. Khi thấy tai nạn xảy ra, tôi định chạy kêu Tâm vào xe cứu người nhưng đến thì thấy anh ấy nằm bất động trên mặt đường, đã tử vong", anh Hoàng nhớ lại và cho biết đã đưa được nhiều người bị thương trong hai ôtô ra ngoài.

Trong số 7 nạn nhân có 3 nữ giáo viên THPT Phan Bội Châu (Phan Thiết). Hay tin các cô ra đi đột ngột, trên Facebook của trường, các thầy cô cùng học sinh tỏ ra thương tiếc.

"Sau năm học, 4 cô giáo chơi thân với nhau cùng con nhỏ lên Đà Lạt nghỉ hè, không ngờ tai nạn ập đến khiến 3 người tử vong. Các cháu nhỏ và cô giáo còn lại ngồi phía trong nên bị thương nhẹ. Vụ tai nạn thật đau buồn cho ngành giáo dục địa phương", thầy Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Thuận chia sẻ.

Hành lý của các nạn nhân. Ảnh: Quốc Dũng

Về nguyên nhân tai nạn, tối cùng ngày, lãnh đạo Công an Lâm Đồng nhận định: "Nhiều khả năng do xe Lê Mỹ mất thắng. Cú va giữa hai xe là không lớn nhưng 2 xe cố lách ra tạo vòng xoay chữ C khiến 6 người ngồi phía mạn trái tử vong do chấn thương sọ não".

Phước Tuấn - Quốc Dũng