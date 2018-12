Ông Đinh La Thăng muốn xử lý cán bộ tham nhũng, hách dịch

Theo tờ trình của Ban cán sự Đảng ủy UBND thành phố về kinh tế, văn hóa, xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay, tổng sản phẩm nội địa đạt hơn 476.000 tỷ đồng (tăng 7,47% so với cùng kỳ); tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 11,3%; khách du lịch quốc tế đến thành phố tăng 12,2%; tổng dư nợ tín dụng tăng 6,82% so với cuối năm 2015; kim ngạch xuất khẩu (không tính dầu thô) đạt 13,5 tỷ USD (tăng 8% so với cùng kỳ). Đặc biệt thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 143.000 tỷ đồng, tăng 8,08%. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 89.000 tỷ đồng (tăng 18% so cùng kỳ), tình hình đầu tư của các doanh nghiệp trong nước tiếp tục có những chuyển biến tích cực.