Lãnh đạo Nghệ An cho biết, trong đợt mưa lũ này đã có hai người mất tích khi đang đánh cá trên sông Lam; toàn tỉnh có 13 nhà bị sập và hư hỏng, 18 nhà khác nguy cơ sạt lở; hàng chục nghìn ha lúa bị ngập úng...

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 20/7, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên ở khu Đông Bắc, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa; mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới, lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An dao động ở mức báo động một và hai.

Trung tâm đưa ra cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An; ngập lụt tại vùng trũng thấp tiếp tục diễn ra.