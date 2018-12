Những quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng 6

Những quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng 5

Chính sách mới về trợ cấp đối với quân nhân

Có hiệu lực từ 1/6, Nghị định 27/2016 quy định hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ được trợ cấp mức 3.000.000 đồng/suất/lần nếu gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến bị sập nhà, trôi nhà, cháy nhà hoặc phải di dời chỗ ở, hoặc tài sản bị hư hỏng, thiệt hại nặng về kinh tế (không quá 2 lần/năm đối với một hạ sĩ quan, binh sĩ).

Thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ khi ốm đau từ một tháng trở lên hoặc điều trị một lần tại bệnh viện từ 7 ngày trở lên thì được trợ cấp mức 500.000 đồng/thân nhân/lần (không quá 2 lần/năm). Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần hoặc mất tích thì được trợ cấp mức 2.000.000 đồng/người.

Bỏ thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy

Nghị định 28/2016 quy định việc bỏ thu phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự có hiệu lực từ 5/6. Phí sử dụng đường bộ được thu hàng năm trên đầu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tới đây chỉ bao gồm: ôtô, máy kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi ôtô, máy kéo và các loại xe tương tự.

Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn chế độ quản lý thu phí sử dụng đường bộ, quy định cụ thể kỳ kê khai, nộp phí sử dụng đường bộ (theo tháng, quý, năm, kỳ đăng kiểm) đối với ôtô cho phù hợp với từng trường hợp nộp phí.

Trước đó, việc thu phí bảo trì đường bộ với các phương tiện đã gây nhiều tranh cãi. Khẳng định việc thu phí đường bộ đối với xe máy đúng với quy định của Luật Giao thông đường bộ, Pháp lệnh Phí, lệ phí, song Bộ Giao thông Vận tải cho rằng quá trình triển khai, cách thức thực hiện gặp nhiều hạn chế. Chế tài xử phạt những người không nộp phí theo thông tư của Bộ Tài chính chưa khả thi...

Quy định mới về trang phục của sĩ quan công an nhân dân

Từ ngày 6/6, công an nhân dân sẽ có trang phục mới theo Nghị định 29/2016. Màu sắc trang phục cơ bản giữ nguyên, song vải may chất lượng hơn. Trang phục xuân hè nam của lực lượng an ninh, cảnh sát cùng một kiểu áo cổ đứng, mặc sơ vin trong quần. Trang phục của phụ nữ không phải đóng thùng.

Các lực lượng từ sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên đều đeo phù hiệu trên cổ áo khi sử dụng trang phục thường dùng (mẫu cũ sĩ quan đeo cành tùng, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên đeo phù hiệu). Công an hiệu, sao, cúc cấp hiệu, sao phù hiệu kết hợp cấp hiệu, cúc áo và mũ sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên được đồng bộ màu vàng...

Cấm nhập khẩu ôtô cũ đã chuyển đổi công năng

Thông tư 13/2015 của Bộ Giao thông Vận tải có hiệu lực từ 10/6, quy định các loại vật tư, phương tiện đã qua sử dụng, đã bị thay đổi kết cấu để chuyển đổi công năng so với thiết kế ban đầu thuộc diện cấm nhập khẩu.

Ngoài ra, cấm nhập khẩu ôtô chở 10 người trở lên, ôtô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người, kể cả ôtô đua, xe chở người có khoang hành lý chung; Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa; Xe chuyên dùng có động cơ, trừ các loại được thiết kế chủ yếu dùng để chở người hay hàng hóa. Xe ôtô cứu thương đã qua sử dụng cũng thuộc diện bị cấm nhập khẩu.

Vi phạm nhập khẩu giống cây trồng bị phạt tới 40 triệu đồng

Nghị định 31/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật có hiệu lực từ ngày 25/6. Theo đó, phạt tiền từ 15.000.000 đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm nhập khẩu giống cây trồng, nguồn gen cây trồng không đúng với nội dung văn bản cho phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phạt tiền từ 30.000.000 đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm nhập khẩu giống cây trồng, nguồn gen cây trồng chưa được Bộ Nông nghiệp cho phép bằng văn bản. Biện pháp khắc phục là buộc tái xuất hoặc tiêu hủy giống cây trồng, nguồn gen cây trồng đối với hành vi vi phạm quy định…

Báo tin buôn lậu, hàng giả được thưởng đến 200 triệu đồng

Theo Quyết định số 20/2016 có hiệu lực từ 26/6 về hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả…, chi phí mua tin trong quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tối đa là 200 triệu đồng/vụ việc.

Nếu tài sản bị tịch thu được xử lý theo hình thức tiêu hủy hoặc chuyển giao thì chi phí mua tin không quá 100 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu trả chi phí mua tin từ nguồn kinh phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu thì không được thanh toán từ nguồn ngân sách Nhà nước nữa.

