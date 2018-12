Những chính sách, chỉ đạo nổi bật của Chính phủ trong tuần

Những chính sách, chỉ đạo nổi bật của Chính phủ tuần qua

Kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông

Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông và các địa phương tổ chức ký cam kết không chở quá tải, quá khổ. Ảnh minh hoạ: Giang Chinh

Thủ tướng vừa ra chỉ thị về tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông phối hợp với UBND các tỉnh, thành rà soát, kiểm tra các đơn vị về việc tổ chức ký cam kết không xếp hàng quá tải trọng cho phép của phương tiện.

Đồng thời, các bộ ngành và địa phương được giao chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông vận tải, cảng vụ hàng hải, cảng vụ đường thủy nội địa tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện.

Vi phạm bảo vệ môi trường bị phạt đến 2 tỷ đồng

Chính phủ ban hành Nghị định số 155 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; trong đó mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân vi phạm là 1 tỷ đồng, đối với tổ chức là 2 tỷ đồng.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường gồm: Vi phạm các quy định về kế hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường và đề án bảo vệ môi trường; các hành vi gây ô nhiễm môi trường; vi phạm các quy định về quản lý chất thải; vi phạm quy định về bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ và khu công nghiệp...

Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc mang tầm cỡ thế giới

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ký quyết định duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia (DLQG) Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Khu vực quy hoạch phát triển Khu DLQG Hồ Núi Cốc thuộc địa bàn TP Thái Nguyên và toàn bộ thắng cảnh hồ Núi Cốc. Diện tích vùng lõi tập trung phát triển thành Khu DLQG là 1.200 ha (không bao gồm diện tích mặt nước).

Việc quy hoạch sẽ tập trung vào các khu chức năng chính: Khu Trung tâm có quy mô khoảng 700 ha. Định hướng đầu tư xây dựng các hạng mục: Khu dịch vụ đón tiếp; khu dịch vụ khách sạn, nhà hàng, mua sắm; khu dịch vụ thể thao, vui chơi giải trí tổng hợp.....

Phân khu văn hóa – tâm linh có quy mô khoảng 200 ha phát triển sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh. Phân khu sinh thái quy mô khoảng 300 ha, phát triển sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp.

Lập chuyên án triệt phá các đường dây mua, bán động vật hoang dã

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng nắm chắc tình hình, xác lập các chuyên án nhằm triệt phá các đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển, nhập lậu động vật hoang dã, quý hiếm, trong đó có ngà voi.

Cùng với đó, Bộ Công an được giao chỉ đạo các đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án buôn lậu ngà voi được phát hiện thời gian qua; đồng thời, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa an nhân dân tối cao sớm đưa các vụ án ra truy tố, xét xử theo quy định pháp luật.

Điều tra, làm rõ vụ buôn lậu thuốc lá tại tỉnh Long An

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an và UBND tỉnh Long An chỉ đạo Công an tỉnh Long An tập trung điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây, ổ nhóm, các đầu nậu theo quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng trong tháng 12/2016.

Trước đó, ngày 18/11, Công an tỉnh Long An đã bắt giữ 45.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Bá Đô