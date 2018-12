Những chỉ đạo nổi bật của Chính phủ tuần qua

Những chính sách nổi bật tuần qua

Thu hồi biển kiểm soát xe hết niên hạn sử dụng

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm ô tô hết hạn sử dụng. Ảnh minh hoạ: Tiến Dũng

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải thông báo danh sách phương tiện cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định cho Bộ Công an, công an các địa phương. Các đơn vị đăng kiểm phối hợp với lực lượng công an trong công tác thống kê, kiểm soát, xử lý đối với tất cả các phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định trên địa bàn.

Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm ôtô hết niên hạn sử dụng, xe quá hạn kiểm định vẫn tham gia giao thông; đồng thời thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển kiểm soát xe hết niên hạn.

Mức thu lệ phí môn bài

Chính phủ thông qua Nghị định số 139/2016 quy định người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai, nộp lệ phí môn bài. Theo đó, mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từ 1-3 triệu đồng/năm. Còn mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từ 300 - 500 nghìn đồng/năm. Nghị định này có hiệu lực từ tháng 1/2017.

Bổ sung kinh phí cho 22 địa phương phát triển thủy sản

Thủ tướng đã quyết định bổ sung hơn 226 tỷ đồng đồng cho 22 địa phương từ nguồn hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ, để thực hiện các chính sách phát triển thủy sản trong năm 2015. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; thông báo cụ thể số kinh phí bổ sung cho các địa phương theo quy định; hết năm 2016, tổng hợp kết quả hỗ trợ báo cáo Thủ tướng.

Làm rõ nguyên nhân cá chết bất thường ở Hồ Tây



Liên quan đến hơn 200 tấn cá chết ở Hồ Tây, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND thành phố Hà Nội tập trung xử lý vụ việc, nhất là xử lý ô nhiễm, phòng ngừa dịch bệnh có thể xảy ra, nghiêm cấm sử dụng cá chết làm thực phẩm, đồng thời khẩn trương kiểm tra làm rõ nguyên nhân, sớm thông tin cho nhân dân.

Thủ tướng chỉ đạo sớm làm rõ nguyên nhân khiến hơn 200 tấn cá chết ở Hồ Tây thời gian qua. Ảnh: Giang Huy

Bộ Công Thương phải rà soát việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải

Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình liên quan tới công tác bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải (con trai nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng) tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Theo đó, Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương kiểm tra, làm rõ căn cứ pháp lý, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục liên quan đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm hàm Vụ phó; bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, người quản lý doanh nghiệp đối với ông Vũ Quang Hải. Báo cáo này cần trình Thủ tướng trước ngày 1/11/2016.

Bá Đô