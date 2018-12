Nhóm trẻ em đánh đu xe tải đang chạy để rút trộm mía

Đánh đu xe tải

Video: Nguyễn Quang Tuấn.

Nhiều người dùng mạng xã hội đang chia sẻ video "tốp trẻ em bám xe tải chở mía để rút mía". Video hơn một phút ghi cảnh nhóm 10 trẻ em khoảng 10-15 tuổi đi chăn trâu bò, đứng chờ ở chân dốc quốc lộ. Khi chiếc xe tải chở đầy mía bắt đầu leo dốc thì chúng xông ra bám theo.

Ba em leo thành công lên đuôi xe cuống cuồng rút mía ném xuống đường để những em còn lại chạy theo gom, ném ra vệ đường. Lát sau, một em nhỏ tiếp tục đánh đu nhằm leo lên thùng xe nhưng bất thành. Sau khi rút hàng chục cây mía trong vòng vài phút, xe leo gần hết dốc, đám trẻ nhảy khỏi xe.

Hình ảnh khiến nhiều người lo sợ nguy cơ xảy ra tai nạn thảm khốc với các em có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Sáng 7/1, anh Nguyễn Quang Tuấn (trú ở Nghệ An) xác nhận video do camera hành trình trên ôtô của anh ghi lại vào một ngày đầu tháng 1 trên quốc lộ 48, đoạn dốc Bù Bài, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu (Nghệ An). Chiếc xe tải chở mía đang hành trình hướng huyện Quỳ Châu về huyện Nghĩa Đàn...

Đám trẻ em đánh đu trên đuôi xe tải. Ảnh: Cắt từ video.

Lãnh đạo đội cảnh sát giao thông 148 (Công an Nghệ An) phụ trách tuyến đường này đánh giá, hành động của các em là rất nguy hiểm, rất dễ xảy ra tai nạn. Đội đã cử tổ công tác xác minh địa điểm và thời gian xảy ra sự việc.

"Khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông báo với chính quyền xã tuyên truyền để các em không tái diễn", cán bộ công an giao thông nói.