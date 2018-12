Nhiều xe điện không đăng kiểm tràn xuống đường phố Sầm Sơn

Ngày 21/5, ông Phạm Văn Tuấn - Phó chủ tịch UBND TP Sầm Sơn (Thanh Hoá) cho biết, lãnh đạo thành phố đang yêu cầu công an xử lý nghiêm hành vi cố tình vi phạm an toàn giao thông, đưa xe điện xuống đường hoạt động khi chưa đủ điều kiện an toàn kỹ thuật của nhiều nhân viên lái xe thuộc Công ty TNHH Thương binh 27/7 Chiến Thắng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng địa phương cũng đang làm rõ dấu hiệu tụ tập gây rối của nhóm người liên quan đến doanh nghiệp này.

Xe điện của Công ty Thương binh 27/7 Chiến Thắng từng nhiều lần gây rối ở Sầm Sơn. Ảnh: Lê Hoàng.

Theo ông Tuấn, những ngày gần đây, nhiều lái xe của Công ty Chiến Thắng liên tục điều khiển xe điện chưa có biển số, chưa đăng kiểm xuống đường chở du khách. Khi bị cảnh sát giao thông tạm giữ phương tiện, tài xế huy động nhiều người thân trong đó có cả người già, trẻ nhỏ tụ tập về trụ sở công an thành phố phản đối.

Ngày 18/5, hàng chục người dân Sầm Sơn kéo về trụ sở UBND tỉnh Thanh Hoá ở đại lộ Lê Lợi phản ứng, gây áp lực với chính quyền để được cấp phép hoạt động xe điện. "Thành phố đã nhiều lần đối thoại, tuyên truyền song cán bộ Công ty Chiến Thắng vẫn cố tình vi phạm", ông Tuấn nói.

Đại diện Công an TP Sầm Sơn cho biết, đơn vị đã tạm giữ 18 chiếc xe điện của Công ty và xử phạt hành chính các chủ phương tiện vi phạm.

Theo UBND TP Sầm Sơn, những năm trước đây trên địa bàn Sầm Sơn có hơn 430 xe điện hoạt động, trong đó Công ty Chiến Thắng chiếm 100 xe. Do hạ tầng giao thông chưa đảm bảo nên dù nhiều doanh nghiệp xin đầu tư mua xe điện hoạt động, tỉnh Thanh Hoá đều không chấp thuận.

Ngày 9/3, UBND tỉnh Thanh Hoá thống nhất bổ sung thêm 43 xe điện ở Sầm Sơn trong đó ưu tiên cho các doanh nghiệp trực thuộc hiệp hội thương binh, người khuyết tật. Công ty Chiến Thắng được bổ sung 30 xe, số còn lại là chỉ tiêu của Công ty Thương binh Đồng đội.

Tuy nhiên theo quy định của Chính phủ, từ ngày 19/4 để được tham gia giao thông, vận chuyển khách và hàng hoá, xe điện phải đáp ứng các điều kiện an toàn kỹ thuật và có đăng ký, đăng kiểm.

"Số xe điện của Công ty Chiến Thắng đều mua nhiều năm trước, cũ kỹ và không đủ tiêu chuẩn an toàn nên không được cấp phép lưu hành", đại úy Cao Ngọc Uy - Đội trưởng Cảnh sát giao thông Công an TP Sầm Sơn cho hay.

Trước diễn biến trên, ông Nguyễn Văn Chiến - Giám đốc Công ty TNHH Thương binh 27/7 Chiến Thắng lý giải, việc lái xe ra đường những ngày qua chỉ để "nạp bình ắc quy" nhưng đã bị cảnh sát giao thông bắt phạt. "Cuộc sống nhiều người trong công ty rất khó khăn nên bà con mong muốn được làm ít tháng hè sau đó sẽ có lộ trình thay thế xe cũ", ông Chiến nói.