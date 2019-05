Đại biểu Đôn Tuấn Phong đề cập tới một số sự cố an toàn hàng không xảy ra liên tiếp vừa qua, như bung lốp máy bay, hạ cánh vào đường băng chưa khai thác...

Theo ông, sự cố hàng không có thể là thông thường hoặc nghiêm trọng, nguyên nhân do lỗi con người hay quy trình, kỹ thuật, nhưng dù sao đều gây không ít hoảng loạn cho hành khách. Do vậy, ông đề nghị các hãng không vì lợi nhuận mà lơ là an toàn hàng không; Bộ Giao thông Vận tải cần tăng cường giám sát an toàn hàng không, giám sát hãng hàng không đã để xảy ra sự cố, thậm chí có biện pháp mạnh mẽ ngăn chặn nguy cơ sự cố tiếp theo.