Nhiều tỉnh phía Nam lắp màn hình lớn chiếu chung kết lượt về

Mười năm sau khi đoạt ngôi vương AFF Cup 2008, tuyển Việt Nam chỉ còn cách chiếc cúp vàng giải bóng đá lớn nhất khu vực trận chung kết lượt về. Một ngày trước khi đội nhà tiếp đón Malaysia tại Mỹ Đình, nhiều tỉnh thành đã sẵn sàng khâu tổ chức để đáp ứng sự háo hức và kỳ vọng từ người hâm mộ.

Cà Mau, ông Trần Hiếu Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, Sở chủ trì cùng với một số tổ chức lắp màn hình LED ở hai vị trí phục vụ người dân miễn phí. "Một màn hình 50 m2 sẽ được lắp đặt tại Quảng trường Trung tâm thành phố, với sức chứa trên 10.000 người. Một màn hình hơn 300 inch cũng đã được lắp đặt trong Quảng trường Thanh niên", ông Hùng nói.

Màn hình 300 inch tại Quảng trường Thanh niên, TP Cà Mau đã được lắp đặt, sáng 14/12. Ảnh: Phúc Hưng.

Nhiều cơ sở may quần áo, cờ... phục vụ cho người hâm mộ cổ vũ đội tuyển phải hoạt động hết công suất những ngày qua. "Mỗi cơ sở bán sỉ hoặc lẻ trang phục cổ vũ đều tăng đơn đặt hàng, nên chúng tôi phải thuê thêm thợ may mới kịp giao", anh Lương, chủ cơ sở may ở TP Cà Mau nói.

Nhà chức trách TP Cần Thơ cho biết, ngày mai, màn hình LED diện tích 75 m2 sẽ được lắp đặt ở công viên Lưu Hữu Phước, để phục vụ người dân. Đại học Cần Thơ cũng chiếu đá bóng trên màn hình 300 inch đặt ở hội trường lớn, với sức chứa 1.500 người, để các sinh viên cổ vũ cho thầy trò Park Hang-seo.

Bến Tre, Tỉnh đoàn sẽ lắp màn hình 12 m2 tại Trung tâm Thanh thiếu nhi và khu công nghiệp Giao Long, đồng thời chuẩn bị khoảng 1.500 ghế ngồi miễn phí. Ngoài ra, trước và giữa trận, đơn vị này cũng phát động đoàn viên thi quấn hàng trăm kèn lá dừa, cùng gáo dừa cổ vũ đội tuyển.

Long An, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đang lắp đặt màn hình 15 m2 tại công viên trung tâm TP Tân An. Công viên có sức chứa hơn 3.000 người sẽ được bố trí hơn 1.000 ghế nhựa để phục vụ người dân xem đội nhà thi đấu.

Vũng Tàu, Quảng trường Trưng Vương có hai màn hình rộng 35 m2 và 15 m2. Tại Nhà Văn hóa Thanh niên, ngoài màn hình LED rộng 48 m2, một con khủng long khổng lồ sẽ được lắp đặt trước cổng chào đón người dân đến cổ vũ, chụp hình. Các tiết mục múa lân sư rồng, nhạc acoustic sẽ khuấy đảo không khí trước trận đấu diễn ra.

Hàng trăm chiếc áo, cờ cổ vũ được Chi đoàn phường 3, TP Vũng Tàu chuẩn bị bán cho người hâm mộ để gây quỹ từ thiện. "Mỗi chiếc áo, cờ bán ra đều được trích 10.000 đồng để nấu cơm phát cho những người nghèo. Trước trận chung kết, chúng tôi đã bán được 300 chiếc áo, cờ", anh Đoàn Mạnh Thành, cán bộ đoàn cho hay.

Cảnh sát phòng cháy diễn tập ở Quảng trường Lâm Viên trước chung kết lượt về. Ảnh: Khánh Hương

Tại Đà Lạt, sáng 14/12, Cảnh sát phòng cháy Lâm Đồng cũng đã tổ chức diễn tập tại Quảng trường Lâm Viên, để ngăn ngừa những tình huống xấu có thể xảy ra trước, trong và sau trận chung kết.

Một màn hình 42 m2 ở Quảng trường Lâm Viên được lắp đặt phục vụ người hâm mộ bóng đá. Dự kiến, gần 20.000 chỗ ngồi ở đây được lấp đầy.

Nha Trang, anh Ngô Long Duy, chủ quán cà phê rộng 300 m2 cho biết, mỗi ngày quán đón khoảng 400 khách, nhưng khi có bóng đá số lượng tăng gấp rưỡi. "Ngoài tivi, chúng tôi sẽ gắn màn hình chiếu 300 inch. Quán tăng cường thêm 10 nhân viên cùng bàn ghế để phục vụ người xem", anh Duy nói.

Một số cửa hàng chuyên bán thể thao đã nhập thêm áo, lá cờ in hình ngôi sao cùng kèn để bán cho người hâm mộ. "Giá trung bình 20.000 - 40.000 đồng cho mỗi chiếc", một chủ tiệm cho biết.

Trung tá Nguyễn Sỹ Hồng - Đội trưởng CSGT TP Nha Trang cho biết, sau các trận đấu của đội tuyển Việt Nam người hâm mộ thường xuống đường ăn mừng. Ngày mai, trước khả năng vô địch rất cao, lực lượng cảnh sát sẽ ứng trực để giám sát an ninh. "Sau giờ 0h, chúng tôi sẽ bắt đầu xử lý những trường hợp vi phạm", trung tá Hồng nói.

Người hâm mộ Nha Trang đốt pháo sáng mừng Việt Nam hòa Malaysia 2-2 ở trận chung kết lượt đi AFF Cup, hôm 11/12. Ảnh: Xuân Ngọc.

Quảng Ngãi, Tỉnh đoàn cho biết, sẽ lắp đặt màn hình LED 12 m2 ở Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Diên Hồng. 300 sinh viên sẽ có mặt từ chiều 15/12 để khuấy động không khí, bằng các tiết mục văn nghệ sôi nổi.

Anh Lê Danh, chủ quán hải sản rộng 260 m2 ở khu đô thị Ngọc Bảo Viên, TP Quảng Ngãi cho biết, quán đã lắp màn hình LED 300 inch phục vụ người hâm mộ bóng đá. Từ đầu giải AFF đến nay, các trận của đội tuyển Việt Nam đều thu hút khoảng 150 khách đến quán.

"Chung kết lượt về, tôi sẽ mua 50 lít xăng để tặng khách hàng đi bão. 50 lít sẽ đổ vào 50 bình, mỗi bình đều được dán lên hình cờ tổ quốc. Tuy quà tặng không lớn nhưng bằng tiền lời của quán trong đêm, xem như quán đồng hành cùng đội tuyển", anh Danh nói và cho biết, ngoài ra, khách đến quán sẽ được tặng băng và miếng dán mặt để cổ vũ đội nhà.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày mai miền Nam có mưa rào và giông vài nơi. Nam Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa rất to và giông.

