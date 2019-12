Nhiều tỉnh miền núi xuất hiện băng giá

Nhiệt độ sáng nay giảm 0,5-1,5 độ so với sáng qua, nhiều điểm cao như Sìn Hồ (Lai Châu), Hoàng Su Phì (Hà Giang), Na Ngoi (Nghệ An) xuất hiện băng giá.

Sáng 8/12, băng phủ trắng xóa cây cối ở đỉnh Chiêu Lầu Thi, Hà Giang. Ảnh: Chu Việt Bắc

Băng xuất hiện từ độ cao 1.800 m lên tới đỉnh 2.402 m núi Chiêu Lầu Thi, xã Hồ Thầu (huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang). Những chỗ khuất gió, sương sớm và hơi nước ngưng tụ thành băng, phủ trắng xóa cây cối.

"Rét 0 độ C, nước trong xô chậu của gần chục hộ dân sống ở đây cũng đóng băng trên bề mặt. Nắng lên, nhưng nhiệt độ vẫn thấp nên đến 12h băng chưa tan", anh Chu Việt Bắc, người dân địa phương cho biết.

Theo anh Bắc, hôm nay là ngày thứ hai Chiêu Lầu Thi có băng. Hôm qua băng xuất hiện khá dày và đến 4h chiều mới tan hết. Nhiều đoàn du khách từ Hà Nội đã kéo đến chiêm ngưỡng băng.

Nước tù trên đỉnh núi Chiêu Lầu Thi nhỏ xuống, đóng thành băng. Ảnh: Chu Việt Bắc

Nhiều khu vực của huyện Đồng Văn (Hà Giang) cũng có băng giá, sương muối, đến gần trưa thì tan. Học sinh các xã có nhiệt độ dưới 4 độ được nghỉ học. Người dân được phổ biến che chắn chuồng trại, đề phòng thiệt hại.

Tại huyện Sìn Hồ (Lai Châu), nơi cao hơn 1.500 m so với nước biển, Chủ tịch huyện Đồng Văn Liệt cho biết cảm nhận đêm qua rét hơn so với đêm trước. Nhiều khu vực có băng giá, sương muối.

"Huyện đã gửi công điện đến các xã yêu cầu người dân giữ ấm cho đàn gia súc, nếu nhiệt độ dưới 5 sẽ tiếp tục cho học sinh nghỉ học", ông Liệt nói.

Cao hơn 2.700 m so với mực nước biển, đỉnh núi Phu Xai Lai Leng, xã Na Ngoi (Kỳ Sơn, Nghệ An) sáng nay nước đã đóng băng.

"Khoảng 3h, nước trong xô nhựa đông thành từng tảng như trong tủ lạnh. Các hố nước đọng trên nền đất cũng bị đông đá. Tới khoảng 8h, các tảng đá này tan", đại úy Nguyễn Bá Kỷ, Phó đồn biên phòng Na Ngoi, cho biết.

Nước trên mặt đất ở Hoàng Su Phì (Hà Giang) kết băng. Ảnh: Chu Việt Bắc

Theo ghi nhận của các trạm quan trắc, sáng nay nhiệt độ tiếp tục giảm 0,5-1,5 độ so với sáng qua, do khối không khí lạnh khô vẫn đang chi phối miền Bắc và Trung. Rét nhất là Sìn Hồ (Lai Châu) âm 2 độ C; kế đó là Bắc Hà (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang), Đình Lập, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ 0 độ.

Vùng đồng bằng Bắc Bộ rét nhất là Cúc Phương (Ninh Bình) 6 độ; Ba Vì (Hà Nội), Nho Quan (Ninh Bình) 7 độ, giảm hơn một độ so với sáng qua. Đây là mức nhiệt trong lều khí tượng, cao hơn mặt đất khoảng 2 mét, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể thấp hơn 1-2 độ C.

Đến 8h, nắng tràn ngập, nhiệt độ tăng nhanh. Cao nhất hôm nay ở đồng bằng Bắc Bộ khoảng 23 độ, miền núi cao như Sa Pa khoảng 11 độ C. Độ ẩm không khí thấp, chỉ 40-50%, làm gia tăng các bệnh hô hấp, tăng nguy cơ cháy nổ.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, đêm nay các tỉnh Tây Bắc Bộ tiếp tục rét, nhiệt độ thấp nhất khoảng 4-7 độ, có nơi dưới 3 độ C. Các tỉnh Đông Bắc Bộ ấm hơn, thấp nhất 8-11 độ, vùng núi cao dưới 3 độ C.

Còn trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ sẽ xuống thấp đến hết đêm thứ ba, từ thứ tư tăng mỗi ngày khoảng một độ. Hà Nội hôm thứ tư khoảng 9-24 độ; Sa Pa 1-13 độ C.

Miền Bắc lập đông từ ngày 8/11, nhưng suốt tháng 11 trời nắng ấm. Đến ngày 1/12, đợt không khí lạnh mạnh từ phương bắc tràn về kéo nhiệt độ ban đêm xuống thấp.

Gia Chính - Tất Định - Nguyễn Hải