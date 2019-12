Nhiều người nước ngoài đến Đà Nẵng để phạm tội

Giám đốc Công an Đà Nẵng thừa nhận cơ quan chức năng có những sơ hở về quản lý lưu trú, khiến nhiều người nước ngoài chọn thành phố làm địa bàn phạm tội.

Sáng 12/12, tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an thành phố đã nhận được nhiều câu hỏi về quản lý lưu trú khi liên tiếp xảy ra các vụ người nước ngoài vi phạm pháp luật trên địa bàn.

"Việc quản lý người nước ngoài rất bị động, chưa theo kịp tình hình, đề nghị cho biết nguyên nhân và biện pháp", đại biểu Trần Tuấn Lợi nêu câu hỏi.

Đại biểu Trần Tuấn Lợi đặt câu hỏi liên quan đến quản lý người nước ngoài. Ảnh: Nguyễn Đông.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết, khách nước ngoài đến Đà Nẵng năm 2019 đã tăng lên 3,1 triệu lượt. Người nước ngoài đến thành phố có nhiều mục đích, bên cạnh đi du lịch thì một số đã lợi dụng sự thông thoáng trong chính sách xuất, nhập cảnh để vi phạm pháp luật.

"Chúng tôi thừa nhận có sơ hở trong quản lý lưu trú", tướng Viên nói. Theo ông, vi phạm của người nước ngoài "gần như không thiếu hành vi nào", từ trộm cắp, ma tuý, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo công nghệ cao, đánh bạc đến sản xuất phim sex phát tán lên mạng internet.

Công an thành phố đã đấu tranh liên tục thời gian qua, từ đó phát hiện và xử lý nhiều trường hợp. Qua phối hợp với Sở Ngoại vụ rà soát, lực lượng chức năng nhận thấy có sự tiếp tay của người Việt cho người nước ngoài phạm tội, như chọn địa điểm, thuê phòng giúp... "Một số cơ sở cho thuê nhà nguyên căn không phối hợp với công an, có biểu hiện che giấu", ông nói.

Thiếu tướng Viên cũng thông tin, gần đây công an đã phát hiện một số người trẻ, chủ yếu là phụ nữ, sinh năm 1993 đến 1995 từ địa phương khác đến Đà Nẵng xin thành lập doanh nghiệp, không có doanh thu nhưng sau vài tháng thì chuyển cho người nước ngoài.

Theo ông, việc này có dấu hiệu người nước ngoài núp bóng người Việt để kinh doanh trái phép. "Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cần chú ý khi cấp phép thành lập doanh nghiệp", tướng Viên nói và cho rằng giải pháp tốt nhất để kiểm soát được người nước ngoài là phải quản lý cư trú.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trả lời chất vấn. Ảnh: Nguyễn Đông.

Thiếu tướng Viên đề nghị các sở ngành, địa phương ở Đà Nẵng phối hợp với công an để nâng cao hiệu quả quản lý cư trú.

"Công an thành phố đang tổng rà soát các cơ sở lưu trú đối với người nước ngoài", ông nói và cho biết, bên cạnh việc cho đăng ký lưu trú qua mạng, tới đây cơ quan chức năng sẽ quay lại giải pháp đăng ký thủ công, gặp trực tiếp người đăng ký. "Công an phấn đầu nắm hết tình hình quản lý cư trú, từ đó mới quản lý được tội phạm", tướng Viên nói thêm.

Về tội phạm ma tuý, thiếu tướng Vũ Xuân Viên thông tin, lực lượng 911 tuần tra hàng đêm "đến đâu cũng phát hiện ma tuý". Độ tuổi sử dụng ma tuý thay đổi, trong đó nhiều thanh thiếu niên 13 đến 14 tuổi; phụ nữ 40 đến 45 tuổi.

Lãnh đạo Sở Công an Đà Nẵng nói, sở dĩ tội phạm ma tuý liên tiếp bị bắt giữ, xử lý là do trong năm 2019 công an đã thường xuyên ra quân, trấn áp; dành nhiều nhân lực và kinh phí để đấu tranh với loại tội phạm này.

"Qua kiểm tra thì thấy nhiều người dù buồn hay vui cũng chơi ma túy. Chúng tôi đang tổng rà soát người nghiện để phân loại cụ thể. Ngoài đấu tranh với ma tuý truyền thống, chúng tôi phấn đấu từ giờ tới Tết không còn shisha, bóng cười trên địa bàn thành phố", tướng Viên nói.

Khép lại phần chất vấn Giám đốc Sở Công an, ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nói, thành phố có đáng sống, thu hút khách du lịch hay không phụ thuộc vào tình hình an ninh trật tự. "Những vấn đề về quản lý cư trú với người nước ngoài, đấu tranh với tội phạm ma tuý là việc phải làm ngay", ông Trung nhấn mạnh.