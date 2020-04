Nhiều người bị nhắc nhở khi ra đường

Hà NộiLực lượng chức năng xét hỏi lý do ra đường với hàng trăm người và nhắc nhở họ ở nhà để phòng chống Covid-19.

Ngày 4/4, công an quận Hoàn Kiếm ra quân kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Quanh Hồ Gươm, các tổ công tác liên tục nhắc nhở người đi bộ tập thể dục, người đi xe đạp tuân thủ yêu cầu không ra đường khi "không vì mục đích thiết yếu". Cảnh sát hỏi một người đang đi bộ ở Hồ Gươm ra đường với mục đích gì. Người này đáp "Tôi đi có việc". Sau đó, cảnh sát nhắc nhở người này các quy định hạn chế ra khỏi nhà trong bối cảnh Covid- 19 đang diễn biến phức tạp.

Đa số người dân chấp hành trao đổi của lực lượng chức năng, một số người tuy phản đối gay gắt song sau đó cũng cho hay sẽ về nhà. Không có người nào bị xử phạt.

Một cảnh sát nói, việc người dân không đeo khẩu trang dễ phát hiện và có thể xử phạt được ngay, còn để chứng minh họ ra đường "vì mục đích thiết yếu" hay không thì rất khó. "Mọi người đều có lý do cụ thể", vị này cho hay.

Lực lượng chức năng hỏi người dân đi ngoài đường. Ảnh: Gia Chính

Chiều cùng ngày, tại quận Nam Từ Liêm, công an phường Mễ Trì cũng tuần tra, kiểm soát trên một số tuyến đường.

Tổ tuần tra gồm 4 chiến sĩ cảnh sát, hai bảo vệ tổ dân phố và nhân viên y tế đi dọc đường Mễ Trì, Đồng Me. Tại đường Đông Me, lực lượng chức năng dừng, hỏi một thanh niên đi bộ đeo khẩu trang đã nắm được thông tin về phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ và TP Hà Nội chưa; ra đường với mục đích gì?

Nam thanh niên trả lời "tôi ra ngoài để rút tiền". Trước câu trả lời này, cảnh sát nhắc nhở cần tuân thủ chỉ thị của Chính phủ về hạn chế ra đường và và để nam thanh niên đi tiếp.

Cũng trên tuyến đường đường này, tổ tuần tra dừng ba nữ sinh đang đi bộ để hỏi mục đích ra đường. Sinh viên Tạ Thị Huy cho biết nhóm mình đi siêu thị mua đồ.

"Chúng tôi biết rõ mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và quy định, nên hàng ngày chỉ ra ngoài mua thức ăn, thời gian còn lại ở trong phòng học online", Huy nói.

Trung tá Trương Văn Ngơi - cán bộ công an phường Mễ Trì cho biết, khi được hỏi lý do ra đường, người dân đều trình lý do chính đáng, lực lượng chức năng không có căn cứ để yêu cầu chứng minh nên "chỉ dừng lại ở nhắc nhở, tuyên truyền về chỉ thị của Chính phủ".

Khó xử phạt người dân đi ngoài đường Cảnh sát nhắc nhở một số người dân phường Mễ Trì khi ra đường. Video: Gia Chính Một lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm cũng cho hay quận đang chỉ đạo lực lượng chức năng "chủ yếu tập trung nhắc nhở người dân". Trong những ngày qua, quận Nam Từ Liêm đã xử phạt 118 người không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng.

Trước đó, chiều 3/4 trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP Hà Nội, Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu "tăng cường kiểm tra, trường hợp nào không nằm trong diện được đi ra ngoài đường sẽ bị phạt". Tuy nhiên, cách nào để xác định được người ra đường không vì mục đích thiết yếu chưa được lãnh đạo thành phố đề cập.

Đến 6h ngày 5/4, cả nước ghi nhận 240 người nhiễm Covid-19, trong đó 90 người đã được chữa khỏi.