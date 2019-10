Nhiều máy bay bị rách lốp khi hạ cánh

Nhiều chuyến bay Vietnam Airlines hạ cánh tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất gần đây đã bị sự cố về lốp.

Theo Cảng vụ hàng không miền Nam, chuyến bay VN303 từ Nhật Bản về Tân Sơn Nhất ngày 8/10, khi hạ cánh tại đường băng 25R/07L và di chuyển vào bến đỗ 27, thợ máy đã phát hiện lốp số 7 càng sau bên phải bị vết cắt dài 2,5 cm, sâu 1,3 cm.

Trước đó 3 hôm, máy bay Boeing 787 của Vietnam Airlines từ Sydney (Australia) về Hà Nội cũng gặp sự cố về lốp. Trong quá trình kiểm tra kỹ thuật sau chuyến bay, thợ máy phát hiện lốp số 3 bị găm đinh.

Đường băng sân bay Nội Bài bị hằn lún gần đây. Ảnh: Anh Duy.

Trong tháng 9, một máy bay A321 của Vietnam Airlines bị rách lốp khoảng 2 cm tại sân bay Tân Sơn Nhất, sau khi từ sân bay quốc tế Bạch Vân (Quảng Châu - Trung Quốc) về Tân Sơn Nhất. Chiếc máy bay đã phải tạm dừng khai thác để thay lốp. Một chuyến bay khác từ TP HCM, hạ cánh tại sân bay Nội Bài cũng được thợ máy phát hiện lốp có một vết rách dài khoảng 2 cm.

Theo Công ty kỹ thuật máy bay Vaeco, trong 9 tháng qua đã phát hiện 54 trường hợp máy bay Vietnam Airlines bị vật ngoại lai cắt lốp tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 26 trường hợp quá giới hạn cho phép.

Đại diện Vaeco thông tin, lốp bị cắt do vật ngoại lai như đá sỏi hay đinh trên đường băng (khi cất cánh hoặc hạ cánh) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho máy bay. Khi máy bay hạ cánh gặp vật ngoại lai, nếu bị cắt nặng thì có thể gây nổ lốp hoặc bị xịt hơi sẽ uy hiếp an toàn bay. Các trường hợp quá giới hạn cho phép, máy bay phải dừng khai thác và thay lốp mới, trường hợp chưa quá giới hạn có thể tiếp tục khai thác.

Để giải quyết tình trạng trên, các cảng hàng không cần thường xuyên rà soát kiểm tra đường băng, đường lăn, sửa chữa các sự cố hư hỏng đường băng.