Nhiều đường trung tâm Sài Gòn bị cấm xe

TP HCMĐể cổ vũ tuyển Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải cấm tất cả xe vào đường Nguyễn Huệ, riêng taxi và xe tải không được vào trung tâm từ 18h30 ngày 19/11.

Động thái này được đưa ra theo đề nghị của Công an TP HCM, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ người dân ủng hộ tuyển Việt Nam đá với Thái Lan, vòng loại thứ hai World Cup 2022, lúc 20h hôm nay.

Phạm vi hạn chế lưu thông. Ảnh: Sở Giao thông Vận tải.

Các xe bị cấm đi vào đường Nguyễn Huệ, đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng, quận 1. Tùy tình hình thực tế, Công an thành phố sẽ quyết định thời điểm cho phép lưu thông trở lại.

"Trước tình hình tối nay người dân đổ vào trung tâm để xem và cổ động bóng đá, CSGT sẽ có mặt ở mọi tuyến đường để điều tiết, giữ an ninh trật tự, an toàn giao thông. Sau trận đấu, chúng tôi phối hợp cảnh sát hình sự, cơ động... ngăn chặn những tình huống tụ tập, đua xe, quậy phá trong đêm cho đến rạng sáng mai", lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP HCM nói.

Lộ trình thay thế cho hướng từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng: Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng; hoặc Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàm Nghi - Tôn Đức Thắng.

Hướng ngược lại: Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Pasteur - Lê Thánh Tôn; hoặc Tôn Đức Thắng - Công trường Mê Linh - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tôn.

Cảnh sát giữ an ninh trật tự, giao thông trong những lần người Sài Gòn xuống đường mừng chiến thắng. Ảnh: Quỳnh Trần.

Từ 19h30 đến 1h ngày 20/11, tất cả taxi (truyền thống và công nghệ), xe tải dưới 2,5 tấn bị hạn chế vào khu vực trung tâm thành phố.

Từ 22h, cấm tất cả xe tải nặng lưu thông vào quận 1, 3, 5 (hành lang của các tuyến đường Ngô Nhân Tịnh – Trang Tử - Nguyễn Thị Nhỏ - Nguyễn Chí Thanh – Hùng Vương – Lý Thái Tổ - Điện Biên Phủ - Nguyễn Thượng Hiền – Vòng xoay Công trường Dân Chủ - Lý Chính Thắng – Hai Bà Trưng – cầu Kiệu – Hoàng Sa – cầu Thị Nghè – Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Bỉnh Khiêm – Nguyễn Hữu Cảnh – Tôn Đức Thắng – Võ Văn Kiệt – Ngô Nhân Tịnh).

>> Xem lộ trình thay thế:

Đứng đầu bảng G với 10 điểm, Việt Nam gặp Thái Lan (xếp thứ hai, 7 điểm) lúc 20h tối nay tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Nếu đánh bại Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tiến gần hơn đến tấm vé vào loại cuối cùng giành vé dự World Cup 2022. Trước đó, trong trận lượt đi tại Thái Lan, tuyển Việt Nam cầm hoà 0-0.

Hữu Nguyên - Quốc Thắng