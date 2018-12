Những ngày qua, hàng trăm phương tiện tới các huyện vùng lũ phải nằm lại ven đường, hoặc quay đầu vì ách tắc.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Bebinca đã đi vào miền Tây Thanh Hóa sáng 17/8, gây mưa to cho Nghệ An, Thanh Hóa. Toàn miền Bắc có 10 người chết, 3 người mất tích. Trong đó riêng Nghệ An có 6 người chết, hơn 2.300 nhà bị ngập; 24 nhà bị sập; hơn 45.000 km bị sạt lở.