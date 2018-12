Nói về nguồn gốc thờ Tống Thái Hậu, ông Lợi giải thích, Tống Thái Hậu tên thật là Dương Thị Hương, mẹ của ấu vua Tống Đế Bích. Năm 1279, quân Nguyên Mông tấn công Nam Tống, Tể tướng Lục Tú Phu buộc phải đưa Đế Bích, Tống Thái Hậu cùng đoàn tùy tùng tháo chạy về phía Nam. Khi đến cửa biển Cảo Nhai (Trung Quốc), gần Việt Nam thì cùng đường, cả đoàn nhảy xuống biển tự vẫn. Sau nhiều ngày, thi thể Tống Thái Hậu trôi về cửa Cờn Hải (Nghệ An, Việt Nam ngày nay) và được người dân vớt lên, chôn cất, lập miếu thờ; riêng búi tóc của bà bị tuột khỏi da dầu và bị sóng đánh dạt vào cửa biển Ngải Am (nay là khu vực xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Thấy vậy, người dân Cổ Am đã vớt tóc lên mang chôn; đồng thời lập bát nhang thờ vọng bà tại miếu Trà của làng cùng với các nhân vật kiệt xuất nước Nam.